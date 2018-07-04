۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۷

وزیر بهداشت در سوئیس عنوان کرد؛

برنامه ریزی وزارت بهداشت برای مقابله با تحریم های دارویی

وزیر بهداشت، از برنامه ریزی های لازم برای مقابله با تحریم های احتمالی در حوزه دارو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی که به همراه رئیس جمهوری و هیاتی بلندپایه در سوئیس حضور دارد در تشریح دستاوردهای این سفر در حوزه سلامت، گفت: سند همکاری جامع بین ایران و سوئیس در حوزه سلامت به امضا رسید که در خصوص آموزش، همکاری های موثر مراکز پژوهشی و توسعه روابط تجاری که عمدتا مشمول غذا، دارو، لوازم آرایشی وتجهیزات پزشکی بود، متمرکز است.

وی افزود: ایران و سوئیس دستیابی به فناوری های نوین و راه های درمان و تشخیص بیماری های صعب العلاج در زمینه های مخلتلف نیز همکاری خواهد داشت.

وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به مذاکرات دو جانبه با وزیر اقتصاد و علوم برای حل مشکلات شرکت های سلامت محور که بیش از هفت دهه در بازار ایران فعالیت می کنند، گفت: برخی از این شرکت ها سرمایه گذاری مشترک دارند و تولید و برخی در واردات مواد اولیه فعالیت می کنند و انتظار داریم تا با تشکیل این جلسات گشایش های بیشتری در این زمینه مشاهده کنیم و تجار ایرانی و سوئیسی بتوانند با شرایط بهتری کارها را دنبال کنند.

هاشمی در خصوص اقدامات دولت برای مقابله با تحریم های احتمالی دارو نیز گفت: در گذشته نیز اعلام شده بود که دارو مشمول تحریم نشده است و در واقع این گونه نبود و اگرچه به ظاهر تحریم مشمول دارو، غذا و مواد مرتبط با این حوزه نیست اما تجربه گذشته نیز ثابت می کند این حوزه ها را هم در بر می گیرد و محدودیت های مالی ناشی از فروش نفت و فرآورده های نفتی بر این بخش تاثیرگذار است.

وزیر بهداشت یادآور شد: در این خصوص با مذاکراتی که بین سران دو کشور ایران و سوئیس انجام شد قرار است کمیسیون مشترک اقتصادی در این باره تشکیل شود و پیش بینی می کنیم تا با این کمیسیون از مشکلات احتمالی در این زمینه پیشگیری شود و شاهد مشکلی در این زمینه نباشیم.

کد خبر 4338217
حبیب احسنی پور

