برنامه ریزی وزارت بهداشت برای مقابله با تحریم های دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی که به همراه رئیس جمهوری و هیاتی بلندپایه در سوئیس حضور دارد در تشریح دستاوردهای این سفر در حوزه سلامت، گفت: سند همکاری جامع بین ایران و سوئیس در حوزه سلامت به امضا رسید که در خصوص آموزش، همکاری های موثر مراکز پژوهشی و توسعه روابط تجاری که عمدتا مشمول غذا، دارو، لوازم آرایشی وتجهیزات پزشکی بود، متمرکز است.

وی افزود: ایران و سوئیس دستیابی به فناوری های نوین و راه های درمان و تشخیص بیماری های صعب العلاج در زمینه های مخلتلف نیز همکاری خواهد داشت.

وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به مذاکرات دو جانبه با وزیر اقتصاد و علوم برای حل مشکلات شرکت های سلامت محور که بیش از هفت دهه در بازار ایران فعالیت می کنند، گفت: برخی از این شرکت ها سرمایه گذاری مشترک دارند و تولید و برخی در واردات مواد اولیه فعالیت می کنند و انتظار داریم تا با تشکیل این جلسات گشایش های بیشتری در این زمینه مشاهده کنیم و تجار ایرانی و سوئیسی بتوانند با شرایط بهتری کارها را دنبال کنند.

هاشمی در خصوص اقدامات دولت برای مقابله با تحریم های احتمالی دارو نیز گفت: در گذشته نیز اعلام شده بود که دارو مشمول تحریم نشده است و در واقع این گونه نبود و اگرچه به ظاهر تحریم مشمول دارو، غذا و مواد مرتبط با این حوزه نیست اما تجربه گذشته نیز ثابت می کند این حوزه ها را هم در بر می گیرد و محدودیت های مالی ناشی از فروش نفت و فرآورده های نفتی بر این بخش تاثیرگذار است.

وزیر بهداشت یادآور شد: در این خصوص با مذاکراتی که بین سران دو کشور ایران و سوئیس انجام شد قرار است کمیسیون مشترک اقتصادی در این باره تشکیل شود و پیش بینی می کنیم تا با این کمیسیون از مشکلات احتمالی در این زمینه پیشگیری شود و شاهد مشکلی در این زمینه نباشیم.