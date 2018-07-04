۲ بازیگر جدید جلوی دوربین «ماموریت غیرممکن» رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلمبرداری فیلم سینمایی «ماموریت غیرممکن» به کارگردانی یعقوب غفاری به نیمه رسیده است و به تازگی جمشید هاشم پور و پادینا رهنما مقابل دوربین این اثر رفته اند.

این فیلم یک طنز اجتماعی با محوریت فرار مغزها و تولید داخلی است.

حامد همایون، امیرعباس گلاب و رضا یزدانی سه خواننده ای هستند که در «ماموریت غیرممکن» حضور دارند و قرار است خوانندگان دیگری به این فیلم اضافه شود.

خوانندگان در این فیلم در نقش خود حضور دارند.

به گفته یعقوب غفاری کارگردان این فیلم، استفاده از آخرین تکنولوژی روز سینما در زمینه جلوه های ویژه بصری از ویژگی های «ماموریت غیرممکن» است.

در این فیلم قرار است پنج خواننده پاپ حضور داشته باشند که تاکنون حامد همایون و امیرعباس گلاب حضور داشتند.

در خلاصه داستان «ماموریت غیرممکن» آمده است: «کریم عاشق خوانندگی است و بدون اینکه بداند دلداده ماموری شده که ماموریت دارد فرمولی را از دانشمندی سرقت کند. پس از متوجه شدن این داستان کریم، ۲ راه بیشتر ندارد...»