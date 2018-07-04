انتخاب ری به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در دستور کار قراردارد

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا پیش از ظهر چهارشنبه در نشست « گردشگری در آینه ری» طی سخنانی گفت: صنعت گردشگری یک صنعت فرابخشی است، برای یک صنعت باید محصول تعریف شود و با نگاه درست و علمی به آن پرداخته شود.

وی رسیدن به فهم مشترک در خصوص صنعت گردشگری بین فعالان گردشگری را اتفاقی مهم دانست و افزود: صنعت گردشگری برای تحقق اقتصاد مقاومتی بهترین راهکار است، که علاوه بر رسیدن به وفاق ملی در سطح داخل سبب صلح جهانی می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران نقش مدیریت شهری در پیشبرد گردشگری این شهر را قابل توجه توصیف کرد و گفت: تلاش زیادی برای مهندسی گردشگری در شهرهای تهران، ری و تجریش شده است.

وی به طرح گردشگری شهرداری منطقه ۲۰ تهران برای ری اشاره کرد و افزود: مشاور سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، استاندار تهران، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و دیگر نهادها نگاه خوبی به گردشگری تهران دارند و همه اصرار بر عملیاتی شدن و به نتیجه رسیدن مطالعات گردشگری دارند.

بزرگ نیا گردشگری مذهبی ری را قابل توجه دانست و ادامه داد: حرم حضرت عبدالعظیم حسنی( ع) ۸ میلیون زائر دارد، که عدد کمی نیست و اگر با نگاه درآمدزایی به گردشگری نگاه کنیم، می بینیم که می توانیم از یک بازدید ساده به یک پکیج مناسب اقتصادی رسیدیم و بهره برداری های معنوی نیز برای زائر در برداشته است.

وی با بیان این که در سال ۲۰۱۸ تبریز و همدان به عنوان پایتخت فرهنگی ایران شناخته شدند، گفت: قصد داریم، ری را برای سال های آینده به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی کنیم و انتخاب ری به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در دستور کار سازمان میراث فرهنگی قرار دارد، که این امر می تواند همه دستگاه ها را برای پیشرفت در حوزه های گوناگون مجاب خواهد کرد.