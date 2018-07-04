حمایت بیشتری از ورزش جانبازان و معلولین لرستان خواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید علی صمیمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در ورزش های جانبازان و معلولین با توجه به نوع معلولیت یا عارضه جانبازی لازم است رشته های مختلفی داشته باشیم، اظهار داشت: تاکنون ۲۲ رشته ورزش های جانبازان و معلولین را در دو بخش بانوان و آقایان فعال کرده ایم.

وی یادآور شد: این ورزش ها در سطوح مختلف نوع معلولیت شامل قطع عضو، قطع نخاع و ... فعال هستند.

رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه لرستان از لحاظ ورزش های جانبازان و معلولین از استان هایی است که در مسابقات کشوری و بین المللی و جهانی همیشه حضور داشته است، افزود: لرستان امروز هم در مسابقات جاکارتا عضوهای خیلی خوبی دارد و برای ما مدال آور هستند.

علی صمیمی با اشاره به اینکه نیاز است تلاش و کار بیشتری برای ورزش جانبازان و معلولین لرستان شود، یادآور شد: امیدواریم بتوانیم با همکاری اداره ورزش و جوانان و سازمان هایی که متولی جانبازان و معلولین هستند، مسائل عقب مانده را با هم افزایی حل کنیم.

وی با بیان اینکه در این راستا تفاهم نامه هایی تنظیم شده و ان شاء الله بتوانیم ورزش های جانبازان و معلولین را تقویت کنیم، تصریح کرد: ورزش های جانبازان و معلولین ابتدا باید در صف ورزش همگانی شکل بگیرد تا معلول و جانباز ما از کنج خانه به سالن های ورزشی بیاید.