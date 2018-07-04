به گزارش خبرنگار مهر، کریم علمی، عصر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با هدف فرهنگ سازی در استفاده از دوچرخه، همایش دوچرخه سواری، روز جمعه در گرگان برگزار می شود.

وی افزود: این همایش صبح جمعه (۱۵ تیر) از مقابل پارک شهر گرگان آغاز و شرکت کنندگان مسیرهای میدان شهرداری- میدان ولیعصر (عج)- سرخواجه- چهارراه میدان را رکاب می زنند.

علمی گفت: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری براساس تقویم کاری طرح های مختلف فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و آموزشی را هم به صورت میدانی و هم در خانه های فرهنگ برنامه ریزی و اجرا می کند.

وی از برگزاری چند جشن در هفته ولایت خبر داد و تصریح کرد: همچنین از ۲۰ الی ۳۰ تیرماه در سایت ورزشی ناهارخوران برنامه های آموزشی در خصوص معضلات اجتماعی و صرفه جویی و مصرف بهینه آب و برق برگزار می شود.