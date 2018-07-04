اعزام مبلغ به مناسبت سالروز شهادت امام صادق(ع)به مناطق شهری ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین گروسی ظهر چهارشنبه در جمع روحانیون از اعزام مبلغین و مبلغات به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام صادق(ع) به مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت امام صادق(ع) در مناطق محتلف شهرستان ملایر خبر داد.

حجت الاسلام گروسی گفت: طی هماهنگی انجام شده با مدیریت حوزه علمیه در سالروز شهادت امام جعفرصادق(ع) مبلغین و مبلغات برای برگزاری جلسات سخنرانی و مشارکت در برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری سالروز شهادت حضرت امام صادق(ع) به مراسم عزاداری و سوگواری که در مناطق شهری ملایر برگزار می‌شود اعزام می شوند.

رئیس تبلیغات اسلامی ملایر عنوان کرد: روحانیون اعزامی در خصوص فضائل و مناقب و کرامات حضرت امام صادق(ع) سخنرانی خواهند کرد.

وی از دسته روی سوگواری هیئات مذهبی در سالروز شهادت حضرت امام صادق(ع) در شهرستان ملایر خبر داد و گفت: هیئات محوری شهرستان ملایر به صورت دسته های عزاداری و سوگواری در خیابانهای سطح شهر حاضر شده و در رثای شهادت مظلومانه حضرت امام جعفر صادق(ع) به اقامه عزاداری و سوگواری خواهند پرداخت.