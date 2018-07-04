۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۹:۱۱

رئیس تبلیغات اسلامی ملایر عنوان کرد:

اعزام مبلغ به مناسبت سالروز شهادت امام صادق(ع)به مناطق شهری ملایر

ملایر - رئیس تبلیغات اسلامی ملایر از اعزام مبلغ به مناسبت سالروز شهادت امام صادق(ع) به مناطق شهری ملایر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین گروسی ظهر چهارشنبه در جمع روحانیون از اعزام مبلغین و مبلغات به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام صادق(ع) به مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت امام صادق(ع) در مناطق محتلف شهرستان ملایر خبر داد.

حجت الاسلام گروسی گفت: طی هماهنگی انجام شده با مدیریت حوزه علمیه در سالروز شهادت امام جعفرصادق(ع) مبلغین و مبلغات برای برگزاری جلسات سخنرانی و مشارکت در برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری سالروز شهادت حضرت امام صادق(ع) به مراسم عزاداری و سوگواری که در مناطق شهری ملایر برگزار می‌شود اعزام می شوند.

رئیس تبلیغات اسلامی ملایر عنوان کرد: روحانیون اعزامی در خصوص فضائل و مناقب و کرامات حضرت امام صادق(ع) سخنرانی خواهند کرد.

وی از دسته روی سوگواری هیئات مذهبی در سالروز شهادت حضرت امام صادق(ع) در شهرستان ملایر خبر داد و گفت: هیئات محوری شهرستان ملایر به صورت دسته های عزاداری و سوگواری در خیابانهای سطح شهر حاضر شده و در رثای شهادت مظلومانه حضرت امام جعفر صادق(ع) به اقامه عزاداری و سوگواری خواهند پرداخت.

کد خبر 4338930

