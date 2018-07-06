رباتی که از انسان تقلید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، نسل جدیدی از ربات های مجهز به هوش مصنوعی در آینده نزدیک می توانند پس از مشاهده اعمال یک انسان یا ویدئوی آنها همان حرکات را تقلید کنند.

مهندسان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی یک ماشین مجهز به چنگک ابداع کرده اند که می تواند فعالیت های جدید مانند انداختن توپ در کاسه یا برداشتن یک فنجان را فقط با مشاهده انجام اعمال توسط یک فرد بیاموزد.

به گفته محققان این ربات با کمک چنین روشی می تواند مهارت های جدید را سریعتر از بقیه ماشین ها بیاموزد. این ماشین با کمک این روش می تواند در آینده انجام فعالیت های پیچیده را مانند انسان و حیوانات را فقط با مشاهده بیاموزد.

تیانه یو محقق ارشد این پروژه در یک پست وبلاگی می نویسد: یادگیری مهارت جدید با مشاهده انجام آن توسط فردی دیگر یا قابلیت تقلید بخش مهمی از هوش انسان یا حیوان است. چنین قابلیتی به انسان کمک می کند اهداف خود را راحت تر به ربات ها منتقل کند.