ضرورت ارتقای احساس امنیت در جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان، حجت‌الاسلام سید محمود علوی در جلسه شورای اداری لرستان در آستانه سالروز شهادت حضرت امام صادق(ع) با تسلیت این ایام، ادامه راه و سیره آن امام همام را از خداوند متعال خواستار شد.

وی با تقدیر از همه مسئولان استان برای خدمتگزاری به ملت، گفت: افرادی که کارنامه خود را با ظلم و بی‌عدالتی سیاه نمی‌کنند حق برخورداری از امنیت در همه شئون را خواهند داشت.

حجت الاسلام علوی با تأکید بر حفظ امنیت جان، مال و آبروی افراد و امنیت اخلاقی جامعه بر اساس آیات و روایات معصومین (ع)، افزود: اسلام با هر کس که امنیت جامعه را با هتک، توهین و افترا به خطر می‌اندازد، برخورد می‌کند.

وی با بیان اینکه حکفرمایی امنیت در جامعه و جلوگیری از وقوع انفجار و عملیات‌های تروریستی برای کشور لازم است اما کافی نیست، گفت: ارتقاء احساس امنیت و آرامش همراه با نشاط برای جامعه امری ضروری است و رشد معنوی را در پی خواهد داشت.

وزیر اطلاعات با اشاره به اذیت و آزار دادن مردم در فضای مجازی که در شأن جامعه ایمانی نیست، گفت: باید به گونه‌ای عمل کرد تا آرامش و امنیت از مردم سلب نشود و همگان به ویژه مسئولان در این زمینه باید تلاش کنند.

حجت الاسلام علوی افزود: مردم حق امنیت با همه ابعاد آن را دارند و دستگاه اطلاعاتی باید امنیت روانی و اقتصادی آحاد جامعه را تأمین کند تا شاهد شکوفایی در همه عرصه‌ها باشیم.

وزیر اطلاعات ارتقاء امنیت را موجب حفظ سرمایه‌های انسانی و مادی کشور دانست و گفت: نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت.

وی با تأکید بر تأمین امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه‌گذاری، افزود: با فعالان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد.

وزیر اطلاعات دستگیری و زندانی کردن را برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه دانست و گفت: کاهش تسهیلات یکی از روش‌های تأثیرگذار در اینگونه مسائل است.

وی جنگ روانی و القای عداوت را از جمله اقدامات دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران بیان کرد و گفت: برای مقابله با دسیسه‌های بدخواهان نظام اسلامی باید از دامن زدن به مسائل اختلافی پرهیز کرد.

وزیر اطلاعات با تقدیر از رقبای دولت مستقر که پیام وحدت و همدلی در برابر نیرنگ دشمنان دادند، افزود: با ایجاد امید در جامعه مردم مشکلات و نارسایی‌ها را تحمل کنند.

حجت الاسلام علوی گفت: دشمنان در جنگ اقتصادی واحدهای تولیدی و عرصه‌های کارآفرینی را هدف قرار داده‌اند و در این شرایط باید با شنیدن مشکلات و حرف مردم، آن را با تدبیر رفع کرد و با حس درد و رنج مردم و همدلی مردم و مسئولان ازاین برهه با موفقیت عبور کنیم.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه در شرایط سخت باید سنگ صبور مردم بود و آرامش و بردباری داشت، از مسئولان خواست فرصت خدمتگزاری را ارج نهند و بدون منت به این مردم ولایتمدار خدمت کنند.

علوی با تقدیر از عملکرد شایسته مدیران کل ادارات اطلاعات در سراسر کشور که موجب وحدت و هم‌افزایی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی است به ویژه مدیر سابق اداره کل اطلاعات استان، مدیر جدید این اداره کل را معرفی و منصوب کرد.