غلامرضا امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر به مرکز مشاور آرامش ناجا در استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی سال جاری بیش از ۸۶ درصد از پروندههای ارجاع شده به مرکز مشاوره ناجا در زنجان منجر به سازش شده است.
وی اظهار کرد: بیشتر پروندههای ارجاع شده به این مرکز در حوزه خانوادگی است که این مرکز با داشتن مشاورین متخصص توانسته در صلح و سازش بین خانوادهها مؤثر واقع شود.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان بر لزوم توجه به امر مهم مشاوره تأکید کرد و گفت: مشاورهها در موضوعات حقوقی، اجتماعی، روانسنجی است و اگر اختلافات در کلانتریها حلوفصل نشد به این مراکز ارجاع داده میشوند.
وی تصریح کرد: مراکز مشاوره نیروی انتظامی با آگاهسازی افراد عامل مهم پیشگیری از جرائم هستند.
امیدی بابیان اینکه باورهای دینی و اعتقادی در جامعه باید تقویت شود، افزود: متأسفانه کمرنگ شدن ارزشهای دینی در جامعه باعث افزایش اختلافات و آسیبهای اجتماعی در جامعه شده است.
وی افزود: متأسفانه جامعه به سمتی رفته که هر نهادی سلیقهای کار خود را در بحث فرهنگی انجام میدهد و این خود یک آسیب است.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان ابراز کرد: مقوله مهم مشاوره باید در مدارس به جد تقویت شود و مردم هم با این امر مهم به خوبی آشنا شوند.
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