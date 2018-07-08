به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان، علاءالدین بروجردی در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی لرستان بر تلاش برای افزایش اعتبارات اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تاکید کرد.

وی اظهار داشت: لرستان ظرفیت های بسیار خوبی در زمینه اماکن تاریخی و گردشگری دارد که در صورت احیای این ظرفیت ها و فراهم کردن زیرساخت ها می تواند به یکی از قطب های اصلی گردشگری در کشور تبدیل شود.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از تلاش های اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان برای مرمت و احیای بافت تاریخی بروجرد افزود: وجود خانه های تاریخی، جاذبه های کم نظیر طبیعی و صنایع دستی بروجرد، فرصت مناسبی برای معرفی هرچه بهتر ظرفیت های فرهنگی و گردشگری این شهرستان به شمار می رود.

بروجردی حفظ و احیای بناهای تاریخی لرستان را از اولویت های مهم این استان دانست و بیان داشت: مجمع نمایندگان استان نیز در این زمینه و برای افزایش اعتبارات این حوزه تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان نیز در این دیدار گفت: خوشبختانه از ابتدای سال تاکنون با رشد چشمگیر گردشگر در لرستان مواجه هستیم به طوریکه در ایام نوروز افزایش دو برابری مسافران را شاهد بودیم.

سید امین قاسمی با اشاره به اینکه استان لرستان پتانسیل بالایی در زمینه جاذبه های فرهنگی و گردشگری دارد که باید در راستای احیای آن تلاش کرد، بیان داشت: برای افزایش اعتبارات به کمک مجمع نمایندگان استان نیاز داریم.

وی افزود: فراهم کردن زیرساخت های گردشگری در استان در دستور کار قرار دارد که در نتیجه اشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت.