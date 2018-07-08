به گزارش خبرنگار مهر، رضوان سلماسی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ترغیب مردم به استفاده از دوچرخه، خودروهای عمومی و یا پیاده روی، تلنگری فرهنگی است که بیاندیشیم با آلودگی های زیست محیطی چه آسیب هایی در کمین سلامت ماست و فلسفه سه شنبه های بدون خودرو همین است.

سلماسی افزود: استفاده از هوای سالم و پاکیزه حق همه مردم است و باید اقشار مختلف مردم برای کاهش آلودگی و رسیدن به هوا پاک و سالم تلاش کنند.

وی ادامه داد: طرح سه شنبه های بدون خودرو ماهیتی مردمی و غیرحاکمیتی دارد اما برای اجرا و موفقیت باید در کنار ظرفیت های مردمی از توان و امکانات حوزه های دیگر نیز بهره مند بود تا اصلاح نگرش رفتارهای شهروندی در استفاده از دوچرخه و نیز وسایل نقلیه عمومی برای سفرهای درون شهری نهادینه شود.

سلماسی به درخواست کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا مبنی بر اجرای همایش های دوچرخه سواری و ایجاد سه شنبه های بدون خودرو جهت فرهنگسازی در استفاده از حمل و نقل عمومی و دوچرخه اشاره کرد و یادآور شد: شهرداری ها به دلیل داشتن تعداد نیروی انسانی بالا می توانند در این زمینه پیشگام باشند.

وی اضافه کرد: خانواده بزرگ شهرداری می تواند ضمن استفاده از دوچرخه یکی از بزرگترین الگوهای فرهنگ سازی در امر دوچرخه سواری به عنوان وسیله نقلیه هم در جهت ایجاد سلامتی و هم در جهت داشتن هوایی پاک و سالم برای تنفس باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان تاکید کرد: انتطار می رود مدیران و معاونین شهرداری و حتی خود شهردار همدان نه تنها در این طرح و برنامه شرکت کنند بلکه شرایط حضور حداکثری پرسنل شهرداری را در اجرای این طرح ها فراهم کنند.

سلماسی بر ضرورت برگزاری همایش دوچرخه سواری تاکید کرد و یادآور شد: انتظار می رود شاهد عزم مدیران برای نهادینه کردن ورزش در بین پرسنل به خصوص بعد از برگزاری این همایش که امیدواریم باشکوه هم برگزار شود باشیم.

وی افزود: امیدواریم شهرداری همدان به عنوان یکی از ارکان اصلی اجرای طرح سه شنبه های بدون خودرو نه تنها با ایجاد شرایط و امکانات لازم برای پرسنل بلکه برای آحاد مردم فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه را در شهر ادامه داده و نسبت به ایجاد مسیر های امن تردد و ایجاد ایستگاه های پارک ایمن برای دوچرخه در سطح شهر و در کنار ادارات، سازمانها و نهادها و نیز مراکز تجاری اقدام کند.

سلماسی ادامه داد: برای مقابله با آلودگی هوا باید در کنار فرهنگ سازی و جلب مشارکت طیف های مختلف مردمی، روش های بازدارنده و مهار آلاینده ها و اقدام های اثرگذار، طرح های نو و کاربردی با ابزارهای اصولی به کار گرفته شود.

وی گفت: فراگیر شدن این حرکت و تاثیرات مثبت آن سرمایه های اجتماعی در عرصه سلامت و محیط زیست را افزایش می دهد و می توان انتظار داشت تعداد روزهای بدون خودرو در همدان در طول هفته افزایش پیدا کند.