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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۹:۳۳

پس از دو هفته؛

۶ نوجوان محبوس در یک غار در تایلند نجات یافتند

۶ نوجوان محبوس در یک غار در تایلند نجات یافتند

در جریان عملیات خارج کردن ۱۳ محبوس یک غار در تایلند تا کنون ۶ نوجوان نجات یافته و به نقطه امن رسیده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۶ نوجوان از ۱۳ محبوس غار «لوآنگ» در تایلند توسط غواصان تیم امداد، از سیلاب خارج شده و به نقطه امن رسیدند.

عملیات انتقال نجات‌یافتگان به بیرون غار در جریان است.

یک عضو ارشد تیم نجات به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که تعداد نجات‌یافتگان به ۶ نفر رسیده است.

این دانش آموزان اولین گروه نجات‌یافتگانی هستند که با موفقیت به پایگاه امداد مستقر در غار رسیده و قرار است پس از خروج به سرعت به بیمارستان منتقل شوند.

شاهدان عینی به رویتر گفته‌اند که شاهد پرواز یک فروند بالگرد بودند که برای انتقال هر نوجوان به بیمارستان در خارج از غار مستقر بوده است.

عملیات خارج کردن ۱۲ دانش‌اموز و مربی‌شان که از ۲۳ ژوئن در پی سیلاب در این غار محبوس شده‌بودند، صبح امروز یکشنبه آغاز شد.

کد مطلب 4341983

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