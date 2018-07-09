به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد خاتمی شامگاه یکشنبه در مراسم سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) و یادواره شهدای گمنام و ورزشکار شهرستان ابهر با بیان اینکه یکی از بزرگترین موهبتهایی که امروز نصیب کشورمان شده، استقرار حاکمیت اسلامی است، افزود: به همین خاطر پاسداری از این حاکمیت اوجب واجبات در برهه کنونی بهشمار میرود.
وی با اشاره به اینکه استکبار جهانی هیچگاه تصورش را هم نمیکرد که انقلاب اسلامی ایران بتواند چهل سالگی خود را ببیند، ادامه داد: وجود رهبری فرزانه و اندیشمند در کنار مردمی که همواره در همه صحنهها و رویدادهای حساس پشتیبان ولایتفقیه بودهاند، باعث شده است که امروز شاهد چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران باشیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری با یادآوری اینکه ملت ایران علیرغم توطئههایی که تا به امروز علیه آنها صورت گرفته، حمایت قاطع خود را از حاکمیت اسلامی اعلام میکنند، تصریح کرد: بیشک، دشمنیهای آشکار و پنهانی که استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکا علیه ملت ایران انجام داده، بر کسی پوشیده نیست و بیتردید این دشمنیها ادامه خواهد داشت.
خاتمی در ادامه از قدرت موشکی بهعنوان نقطه قوت ایران در برابر یاوه گویی دشمنان این سرزمین یاد کرد و گفت: امروز ایران اسلامی در عرصه اقتدار موشکی قدرت برجسته منطقه است و بیتردید باید گفت که قدرت موشکی ایران برگ برنده ما و مایه هراس دشمنان است.
وی با یادآوری آغاز جنگ تحمیلی و هشت ساله علیه ملت ایران که توسط دشمنان نظام به راه انداخته شد، افزود: ملت فداکار ایران، هشت سال در برابر رژیم بعث عراق و حامیان بیشمارش ایستادگی کردند تا امروز شاهد سربلندی ایران اسلامی باشیم.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه ملت ایران نشان دادند که در همه عرصهها هوشیار بوده و با بصیرت کامل به صحنه آمدهاند، یادآور شد: امروز نیز همین ملت آگاه به این موضوع کاملا واقفاند که دشمن جنگ تمامعیار اقتصادی به راه انداخته است تا از این طریق به کشور ضربه زده و مسئولان نظام را بیکفایت جلوه دهد اما خوشبختانه مردم انقلابی ایران باز هم صف خود را از بدخواهان نظام جدا کردند تا به مطالبات واقعی خود از مسئولان بپردازند.
خاتمی با اشاره به اینکه آنچه که امروز بر همگان مسلم است، این است که دشمنان در تلاش برای تامین امنیت رژیم صهیونیستی در منطقه هستند، تصریح کرد: قدرت موشکی ایران مایه سربلندی این ملت است و امروز قدرت دفاعی ایران در حدی است که اگر دشمن بخواهد آسیبی به این کشور بزند، تلآویو و حیفا با خاک یکسان خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه امروز همه باید در یک صف قرار گرفته و در برابر جنگ تمامعیار اقتصادی که دشمن به راه انداخته است، ایستادگی کنیم، اظهار کرد: بیشک به برکت سرمایههایی مانند برخورداری از یک رهبر زیرک و کاردان و مردمی با درایت و فهیم، دوباره از این امتحان سخت سربلند بیرون خواهیم آمد و دشمنان نظام را در رسیدن به اهداف شومشان ناکام خواهیم گذاشت.
عضو خبرگان رهبری در ادامه، گریزی به وقایع ایران در دوران سلطنت پهلوی زد و با بیان اینکه رضاخان با سه ماموریت شامل مبارزه با حجاب، مبارزه با روحانیت و مبارزه با عزاداریها در ایران به قدرت رسید، افزود: تاریخ گواه آن است که از سال ۱۳۱۶ تا سال ۱۳۲۰ که اوج قدرت رضاخان بود، کل حوزههای علمیه تعطیل و در این شرایط تنها حوزه علمیه قم به صورت نیمهرمق سر پا بود.
خاتمی همچنین با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع)، خاطرنشان کرد: اقدامات امام جعفر صادق (ع) در زمان حیاتشان، دین را بیمه کرد و باعث شد تا استقلال فرهنگی دین تکمیل شود، به همین خاطر نه تنها تشیع، بلکه جهان اسلام مدیون این امام همام و پدر بزرگوارشان امام محمدباقر (ع) است.
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