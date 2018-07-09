تشریح جزئیات بخشنامه استفاده مجدد از وسایل پزشکی در اتاق های عمل

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج حریرچی شب گذشته در گفتگوی زنده اخبار سراسری ساعت ۲۰ شبکه ۴ سیما در خصوص دستورالعمل فرآوری مجدد و ایمن وسایل پزشکی، اظهارداشت: این بخشنامه جدید نیست و هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است. بخشنامه فعلی نیز، جمع بندی از بخشنامه های چند دهه گذشته است.

وی با بیان اینکه وسایل اصلی جراحی در اتاق عمل مانند قیچی، پنس و سایر ابزارها، وسایلی دائمی هستند و برای هر بار استفاده استریل شده و سال ها مصرف می شوند، عنوان کرد: در کشور آمریکا که سازنده اصلی وسایل جراحی است، از سال ۱۹۷۰ یعنی بیش از ۵۰ سال پیش تاکنون، برای استفاده چندباره برخی وسایل پس از استریل کردن آنها دستورالعمل دارند.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به پایه علمی این دستورالعمل تصریح کرد: بخشنامه فعلی مبتنی بر اصول علمی است و سلامت همه مردم اولویت اصلی و نخست وزارت بهداشت و انجمن های علمی به شمار می رود و بخشنامه فعلی جمع بندی از بخشنامه های چند دهه گذشته است. همچنین انجمن های علمی پزشکی با ارسال نامه های رسمی، درخواست صدور مجوز های جدید برای استفاده مجدد از این وسایل مطابق استاندارد علمی را داشته اند. علاوه بر این، دکتر فاضل نیز، که یکی از حاذق ترین جراحان کشور است، به صورت مکتوب درخواست استفاده بیشتر از برخی تجهیزات را ارائه داده است.

حریرچی به برخی جوسازی ها درباره اجرایی شدن این دستورالعمل اشاره کرد و گفت: متاسفانه تعدادی از شرکت های خارجی و واردکنندگان تجهیزات که از این مساله منتفع هستند، این جو را به راه انداخته اند. علاوه بر آن، برخی رسانه ها هم، تحت تاثیر القائات و جوسازی سودجویانه بعضی شرکت های واردکننده لوازم یکبار مصرف قرار گرفته و اخبار نادرستی را منتشر کرده اند. این در حالی است که تعدادی از افراد نیز، مخالفان حرفه ای هستند که با هر موضوعی بدون هیچ گونه تحقیقی صرفا مخالفت می کنند.

وی در پایان با بیان اینکه در کشور ما به ازای هر ۲۵ نفر یک جراحی در سال داریم، تاکید کرد: مردم اطمینان خاطر داشته باشند که وزارت بهداشت در حفظ سلامت مردم به هیچ وجه کوتاهی نخواهد کرد و در زمینه وسایل جراحی نیز، این وسایل با ایمن سازی و استریل، مجدد استفاده می شوند.