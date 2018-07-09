جمهوری اسلامی ایران برانداختنی نیست/امام صادق(ع) فاتح قله های علم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی روز دوشنبه در مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق(ع) که از سوی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین در مسجد شیخ‌الاسلام قزوین برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت امام صادق(ع) اظهار کرد: شهادت امام صادق(ع) اگرچه روزی دردناک و غم انگیز برای همه ماست ولی باید به عنوان یکی از مهم ترین روزها برای معرفی ایشان مورد استفاده قرار گیرد. چرا که متاسفانه در طی سالیانی که از شهادت ایشان میگذرد دخالت دشمنان و معاندین سبب شده است تا این امام بزرگوار و این چهره برجسته علم و سیاست مورد تحریف قرار گیرد.

وی تاکید کرد: چهره ای که امروز بیشتر مردم از امام صادق(ع) می شناسند چهره امامی معصوم، فرهیخته، عالم و علمی است که جهان اسلام مدیون علم ایشان است؛ اما نباید فعالیت های شاخص و نقش برجسته ایشان در سیاست نادیده گرفته شود که متاسفانه در معرفی این بعداز شخصیت ایشان ناتوان بوده ایم و همین سبب شده است تا نگاهی که به ایشان وجود دارد نگاهی به دور از سیاست باشد.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: امام صادق (ع) به تصریح همه عالمان و بزرگان و امامان بعد از خودشان برجسته ترین چهره علمی و فرهیخته در طول تاریخ امامت بوده اند و نه تنها عالمان شیعه بلکه تمام جهان اسلام مدیون علم ایشان هستند.

وی گفت: این چهره علمی و فرهیخته هیچگاه از سیاست دور نبوده اند و مطالعه زندگی و سیره ایشان نشان از تاثیرگذاری جدی این حضرت بر سیاست و حضور ایشان در متن سیاست در زمان حیات خود دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان بیان کرد: مقام معظم رهبری در سالیان گذشته به خوبی متذکر این نکته شدند و بارها در جلسات و سخنرانی های خود به نقش برجسته امام صادق(ع) در عرصه سیاست پرداخته اند.

خاتمی عنوان کرد: نه تنها امام صادق(ع) بلکه به تعبیر واضح قرآن و احادیث وارد شده تمامی امامان ما در عرصه سیاست حضور فعال و جدی داشته اند و در زیارت بلند جامعه کبیره نیز به خوبی به این نکته اشاره شده است و در بخشی امامان را سیاستمداران مردم معرفی کرده است.

وی بیان کرد: نکته ای که امروز باید به آن توجه ویژه شود این است که تعابیر و ابعاد مختلفی از سیاست در طی زندگی امامان معصوم (ع) تداعی شده است که معنای واحد همه آن ها تدبیر است.

امام جمعه موقت تهران افزود: گاهی این سیاست و تدبیر در شکل مبارزه، نرمش، سکوت، حکومت و حتی قیام جانانه تداعی شده است و از این رو به صراحت می توان بیان کرد که همه امامان معصوم در عرصه حیات خود با استفاده از یکی از ابعاد سیاست و تدبیر توانسته اند نقش قابل توجهی در روند سیاسی حکومت زمان خود داشته باشند.

کارفرهنگی عمیق و تاثیرگذار عین سیاست است

خاتمی اظهار داشت: کار فرهنگی عمیق، گسترده و تاثیرگذار عین سیاست است و دیدیم که امام صادق(ع) به شایسته ترین شکل ممکن کار فرهنگی و تاثیرگذار در عرصه سیاست داشته اند، از این رو به صاحبان محراب ها و تریبون ها و جایگاه های فرهنگی توصیه می کنیم از تاثیر فعالیت های فرهنگی عمیق غافل نشوند.

وی با اشاره به دوران حکومت ظلمانی رضاخان در ایران بیان کرد: مبارزه با حجاب، مبارزه با برگزاری عزاداری ها و مبارزه با روحانیت ۳ وظیفه جدی رضاخان در دوران حکومت خود بود که همه این ۳ مورد تاثیر فرهنگی عمیقی بر بدنه جامعه داشت و نشان ازعمق کینه این جنایتکار با اسلام و روحانیت بود.

امام جمعه موقت تهران گفت: در این شرایط بیشتر حوزه های علمیه در کشور به تعطیلی رسید و تنها حوزه علمیه قم نیمه رمقی برای ادامه حیات خود داشت که آن هم کلاس های درس پنهانی در باغات اطراف قم تشکیل می داد.

خاتمی در بیان اهمیت فعالیت های حوزه علمیه قم در زمان رضاخان عنوان کرد: امام خمینی(ره) به تاثیر جدی این فعالیت های در دوره رضاخان پی برده بودند و با تاکید فرمودند : «اگر حاج شیخ عبدالکریم حائری در زمان ما بودند همان کاری را انجام میداد که من انجام دادم و تشکیل حوزه علمیه در آن روز ها کمتر از تشکیل جمهوری اسلامی ایران در این زمان بوده است.

وی کار فرهنگی را جلوه ای تاثیرگذار از کار سیاسی دانست و بیان کرد: فعالیت های فرهنگی امام صادق (ع) به حدی تاثیرگذار و عمیق بوده است که منصور عباسی ایشان را به مانند استخوانی در گلوی خود معرفی میکند این در حالی است که اگر فقط فعالیت آموزشی و علمی داشتند قطعا چنین تعبیری از ایشان به میان نمی آمد.

اگر کسی دین را جدای از سیاست بداند رسول اکرم را تکذیب کرده است



این عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان با اشاره به این که در دوره ای بیش از ۱۰۰ ساله در ایران تلاش شد تا کارسیاسی را بی ارزش و پست جلوه دهند گفت: زمانی اگر چهره ای سیاسی از روحانیون و طلاب به میان می آمد یک مایه ننگ و شرمساری به شمار می رفت این در حالی است که کار فرهنگی دشمنان این چنین نتیجه ای عکس باورهای دینی ما به ارمغان آورده بود.

خاتمی بیان کرد: اگر طلبه ای در حال روزنامه خواندن دیده میشد برای او مایه خجالت بود و فعالیت های سیاسی به شدت مورد منع قرار میگرفت.

وی بیان کرد: این در حالی است که اسای ترین و کلیدی ترین کاری که امام در جمهوری اسلامی انجام دادند از بین بردن این تصور بود و سرانجام به حضور روحانیت در عرصه جامعه و سیاست منجر شد و پیروزی انقلاب اسلامی را به دنبال داشت.

امام جمعه موقت تهران گفت: امام خمینی(ره) تاجایی بر روی این مسئله تاکید داشتند که فرمودند: «اگر کسی دین را جدای از سیاست بداند رسول اکرم را تکذیب کرده است» چرا که ایشان حکومت و سیاست را اداره می کردند.

دشمنی استکبار با ایرانیان فقط برسر اسلام است

خاتمی گفت: اگر ما امروز از جای جای جهان مورد تهدید هستیم نه به خاطر بهانه های انرژی هسته ای و نه به خاطر مسئله تروریسم و شورای حقوق بشر است بلکه امروز همه دنیا می دانند دشمنی استکبار با ایران فقط بر سر اسلام است.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: امروز استکبار با آغوش باز عاملین ترور ۱۷ هزار مرد و زن ایرانی و منافقین را پذیرفته است در حالی که همیشه خود سخن از حقوق بشر به میان می آورد و امروز آمریکا از شورای حقوق بشر خارج شده است.

وی گفت: اگر ما امروز بمب هسته ای تولید نمی کنیم نه به این دلیل است که از آمریکا ترس داریم بلکه عقیده و باور ما بر این مسئله نیست و پیامبر اکرم (ص) در این خصوص و حتی در خصوص سمی کردن مناطق کفار نشین هشدار و نهی کرده اند از این رو مقام معظم رهبری نیز تولید سلاح کشتار جمعی را حرام اعلام کرده اند.

نظام جمهوری اسلامی ایران برانداختنی نیست

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان اظهار داشت: همه روسای جمهوری آمریکا تا کنون با اشکال مختلف دشمنی خود را به صراحت با ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران بیان کرده اند ولی رئیس جمهور فعلی به واضح ترین شکل ممکن این دشمنی را به نمایش گذاشته است و از سوی دیگر در تلاش است تا با نشان دادن دلسوزی خود به مردم ایران چهره ای مردمی از خود نشان دهد و بین دولت و مردم اختلاف ایجاد کند.

خاتمی بیان کرد: از سویی با تحریم های سخت جان و نفس مردم را گرفته است و از سوی دیگر ادعای دوستی با این مردم دارد.

وی بیان کرد: یکی از تحلیلگران آمریکایی به صراحت در یادداشت خود بیان کرده است که تمام مشکلات ما با ایران در پسوند «اسلامیت» آن است چرا که از نظر ما جمهوریت با اسلامیت یکجا جمع نمی شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان گفت: هدف این افراد جدا کردم مردم از دولت و از سوی دیگر ایجاد فاصله بین روحانیت از نظام است که در سالیان گذشته با عناوین مختلف و بیان شعارهایی نظیر آخوند حکومتی سعی کرده است تا این مسئله را در زبان ها جاری کند.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران باپشتوانه خون بیش از ۳۰۰ هزار شهید به این راحتی ها قابل برانداختن نیست و مردم با وجود سختی های فراوان پشت نظام ایستاده اند.

محبت ولایت در دلهای مردم ایران است

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان همچنین گفت: در فتنه دی ماه سال ۹۶ شکل تازه ای از دشمنی ها در ایران به نمایش درآمد و برای نخستین بار شعارهایی با هدف قرار دادن ولایت و مقام معظم رهبری مطرح شد در حالی که در فتنه سال ۸۸ چنین چیزی وجود نداشت.

خاتمی بیان کرد: گویا مطالعات و تحقیقات منافقین نشان داده است که محبت رهبری و ولایت در دل های مردم ایران یکی از مهم ترین دلایل ثابت در ایران است و امروز با هدف قرار دادن این محبت در تلاشند تا به براندازی جمهوری اسلامی ایران فکر کنند.

وی تصریح کرد: تاکنون هیچ وقت به این صورت هجمه ها به سمت رهبری نبوده است و این نشان از برنامه ریزی دقیق این دشمنان روی این مسئله دارد.