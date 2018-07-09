۵۰ درصد مردم بخش چابکسر رودسر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند

ناصر یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن هفته تأمین اجتماعی از پوشش بیمه ای سه هزار و ۳۹۸ نفر در بخش چابکسر خبرداد و اظهار کرد: ۵۰ درصد جمعیت بخش چابکسر شهرستان رودسر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند.

وی با بیان اینکه در این بخش بیش ۵۵۵ کارگاه و کارفرما مشغول به فعالیت هستند، افزود: میزان بدهی این بخش به بیمه تأمین اجتماعی چابکسر حدود ۴۰ میلیارد ریال است.

رئیس تأمین اجتماعی چابکسر همچنین به مصوبه بخشودگی جرائم کارفرمایان تاپایان دهه اول تیرماه از سوی دولت نیز اشارکرد و گفت: طی این مدت ۷۱ نفر از کارفرمایان درخواست بخشودگی جرائم خود را ارائه کرده اند که از این تعداد درخواست ۲۷ نفر تعیین تکلیف شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: این تعداد ۸ میلیارد ریال بدهی داشتند که بعداز بررسی ها انجام شده از این میزان سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال مشمول بخشودگی شد.

یاوری با اشاره به رشد ۴ درصدی مستمری بگیران این شعبه در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، یادآورشد: در سه ماهه نخست سال جاری بیش از ۲۹ میلیارد ریال مستمری به افراد تحت پوشش پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۲۶ میلیارد ریال مستمری در این بخش پرداخته شده است، گفت: این میزان در مقایسه با سال ۹۵ با افزایش ۲۴ درصدی همراه بود.

رئیس تأمین اجتماعی چابکسر به پرداخت بیمه بیکاری و درمان به مشمولان این بخش نیز اشاره کرد و افزود: در مجموع ۹ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال بیمه بیکاری و درمان در سال گذشته پرداخت شده است.