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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۱

اطلاعیه فدراسیون والیبال درباره اصلاح لیست تیم ملی

اطلاعیه فدراسیون والیبال درباره اصلاح لیست تیم ملی

فدراسیون والیبال با صدور اطلاعیه‌ای درباره ایجاد تغییر در اسامی کادر فنی تیم ملی برای حضور در بازی‌های آسیایی جاکارتا توضیحاتی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون والیبال نوشت: «در خبر انتشار اسامی بازیکنان و کادر فنی تیم ملی والیبال ایران اعزامی به بازی های آسیایی جاکارتا، نام آقای جهانگیر سیدعباسی به عنوان مربی بین اعضای کادر فنی درج شده بود که این مساله به دلیل تداخل لیست پیشین و لیست کنونی اعضای کادر فنی بوده است و به دلیل اشتباه اپراتوری نام ایشان همچنان در لیست باقی مانده بود که پس از دقایقی اسامی اعضای کادر فنی اصلاح گردیده شد.

روابط عمومی فدراسیون والیبال ضمن پوزش بابت اشتباه صورت گرفته مجددا اسامی کادر فنی تیم ملی والیبال ایران برای آغاز اردوی  آماده سازی بازی های آسیایی جاکارتا را اعلام می دارد:

ایگور کولاکوویچ (سرمربی)
پیمان اکبری، سعید رضایی، دراگان کوبیلسکی، پویا عزیزی، کامبیز یعقوبی (مربی)
دانیل میشیچ (بدنساز)
نوید مشجری، رامین تاج الدینی (آنالیزور)
علی پیشیاره (ماساژور)»

کد مطلب 4342340

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