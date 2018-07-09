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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۴

مرز خسروی آماده استقبال از ۵۶ شهید دوران دفاع مقدس

مرز خسروی آماده استقبال از ۵۶ شهید دوران دفاع مقدس

کرمانشاه-پیکرهای مطهر و نورانی۵۶ شهید دوران دفاع مقدس چهارشنبه ۲۰ تیرماه ساعت۱۰:۳۰ از مرز خسروی وارد میهن اسلامی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، پیکرهای مطهر و نورانی۵۶ شهید دوران دفاع مقدس چهارشنبه ۲۰ تیرماه ساعت۱۰:۳۰از مرز خسروی وارد میهن اسلامی می شوند .

 این شهدای گرانقدر مربوط به عملیات های مسلم بن عقیل(ع)، کربلای۶ و تک دشمن در فروردین سال ۶۵ می باشند که از منطقه مندلی واقع در استان دیاله عراق توسط گروههای عملیاتی کمیته جستجوی مفقودین کشف گردیده اند .

برابر هماهنگی های بعمل آمده اجساد ۸۰ عراقی کشف شده نیز در این مراسم تحویل مقامات عراقی می گردد. شهدای گرانقدر پس از ورود به کشور و برگزاری آیین استقبال برای انجام عملیات تخصصی شناسایی به تهران منتقل خواهند شد .

مرزنشینان غیور شهرهای خسروی، قصرشیرین، سرپل ذهاب و روستاهای اطراف نیز همچون گذشته ضمن حضور پرشور در مراسمبا این شهدای عزیز تجدید پیمان خواهند نمود

کد مطلب 4342342

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