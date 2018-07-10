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۱۹ تیر ۱۳۹۷، ۲۰:۲۵

استاندار یزد در جلسه علنی شورای شهر:

توسعه گردشگری خارجی نیازمند زیباسازی فضای شهری است

توسعه گردشگری خارجی نیازمند زیباسازی فضای شهری است

یزد ـ استاندار یزد گفت: آنچه که می‌تواند گردشگری به ویژه گردشگری خارجی را توسعه دهد، زیباسازی و بهبود مبلمان و فضای شهری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی امروز در جلسه علنی شورای شهر یزد با اشاره به نخستین سالروز ثبت جهانی بافت تاریخی یزد اظهار داشت: ثبت جهانی بافت تاریخی، یک اتفاق بین المللی و سندی است برای پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی یزد و لازم است همه ما به این پدیده یک نگاه معقول داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه مردم یزد، مردمی شریف و دلسوز هستند، افزود: باید با کمک مردم، استحکام بیشتری به شهر بدهیم و شهر را بسازیم و مشکلات آن را برطرف کرده و آن را برای گردشگران و استفاده مردم آماده سازی کنیم.

استاندار یزد با بیان اینکه فضای کشور با فضای چند ماه پیش متفاوت است، عنوان کرد: به هر حال مشکلات اقتصادی به وجود آمده و ممکن است شرایط سخت‌تری نیز پیش‌رو داشته باشیم اما باید با انسجام از این سختی‌ها عبور کنیم و در صدد توسعه برآییم و آنچه را که می‌تواند برای کشور و استان ما درآمدزا باشد، دنبال کنیم.

زمانی قمی با تاکید بر اینکه باید از امکانات موجود در یزد به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم، بیان کرد: اکنون مهمترین امکان استان یزد،‌ گردشگری آن است و باید فضا را برای توسعه این بخش آماده کنیم زیرا هر چه به جاده و سدسازی و ... برسیم، باز هم گردشگر زمانی که به کشور ما سفر می‌کند، شهرها را مشاهده می‌کند از این‌رو ضروری است تا فضای شهری را بهبود ببخشیم.

وی تصریح کرد: شهر یزد با توجه به اینکه اکنون یک شهر جهانی است، نیازمند زیباسازی شهری و تحول در مبلمان شهری است زیرا جهانگردان و گردشگران به شهریت و تمدن در یک شهر تاریخی توجه ویژه دارند.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مصوبات شورای شهر بیان کرد: وقتی موضوعی در شورای شهر مصوب شد، همه دستگاه‌ها موظف به اجرای سریع آن هستند و اگر غیر از این بود، موضوع به سرعت به استانداری اطلاع‌رسانی شود تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

کد مطلب 4343462

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