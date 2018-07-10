توسعه گردشگری خارجی نیازمند زیباسازی فضای شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی امروز در جلسه علنی شورای شهر یزد با اشاره به نخستین سالروز ثبت جهانی بافت تاریخی یزد اظهار داشت: ثبت جهانی بافت تاریخی، یک اتفاق بین المللی و سندی است برای پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی یزد و لازم است همه ما به این پدیده یک نگاه معقول داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه مردم یزد، مردمی شریف و دلسوز هستند، افزود: باید با کمک مردم، استحکام بیشتری به شهر بدهیم و شهر را بسازیم و مشکلات آن را برطرف کرده و آن را برای گردشگران و استفاده مردم آماده سازی کنیم.

استاندار یزد با بیان اینکه فضای کشور با فضای چند ماه پیش متفاوت است، عنوان کرد: به هر حال مشکلات اقتصادی به وجود آمده و ممکن است شرایط سخت‌تری نیز پیش‌رو داشته باشیم اما باید با انسجام از این سختی‌ها عبور کنیم و در صدد توسعه برآییم و آنچه را که می‌تواند برای کشور و استان ما درآمدزا باشد، دنبال کنیم.

زمانی قمی با تاکید بر اینکه باید از امکانات موجود در یزد به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم، بیان کرد: اکنون مهمترین امکان استان یزد،‌ گردشگری آن است و باید فضا را برای توسعه این بخش آماده کنیم زیرا هر چه به جاده و سدسازی و ... برسیم، باز هم گردشگر زمانی که به کشور ما سفر می‌کند، شهرها را مشاهده می‌کند از این‌رو ضروری است تا فضای شهری را بهبود ببخشیم.

وی تصریح کرد: شهر یزد با توجه به اینکه اکنون یک شهر جهانی است، نیازمند زیباسازی شهری و تحول در مبلمان شهری است زیرا جهانگردان و گردشگران به شهریت و تمدن در یک شهر تاریخی توجه ویژه دارند.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مصوبات شورای شهر بیان کرد: وقتی موضوعی در شورای شهر مصوب شد، همه دستگاه‌ها موظف به اجرای سریع آن هستند و اگر غیر از این بود، موضوع به سرعت به استانداری اطلاع‌رسانی شود تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد.