«دختر شیطان» به فیلمیران رسید/ ساخت ۶ ترانه هندی

به گزارش خبرگزاری مهر، «دختر شیطان» به کارگردانی قربان محمدپور نیمه دوم آبان ماه در سینماهای ایران اکران می شود و فیلمیران پخش این فیلم را بر عهده گرفته است.

با ادامه مراحل فنی فیلم سینمایی «دختر شیطان» به کارگردانی قربان محمدپور این روزها دلشاد شیخ آهنگساز هندی ساخت ۶ ترانه برای کلیپ های «دختر شیطان» را آغاز کرده است.

قرار است سونو نیگام و آریجیت سینک ۲ خواننده هندی ۲ ترانه از ۶ ترانه «دختر شیطان» را بخوانند.

همچنین قربان محمدپور کارگردان و تهیه کننده «دختر شیطان» به زودی به چین می رود تا برای اکران این فیلم با کمپانی های چینی وارد مذاکره شود.