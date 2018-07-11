۲۰ تیر ۱۳۹۷، ۸:۲۳

«دختر شیطان» به فیلمیران رسید/ ساخت ۶ ترانه هندی

فیلم «دختر شیطان» به کارگردانی قربان محمدپور نیمه دوم آبان ماه با همکاری فیلمیران در سینماهای کشور اکران می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دختر شیطان» به کارگردانی قربان محمدپور نیمه دوم آبان ماه در سینماهای ایران اکران می شود و فیلمیران پخش این فیلم را بر عهده گرفته است.

با ادامه مراحل فنی فیلم سینمایی «دختر شیطان» به کارگردانی قربان محمدپور این روزها دلشاد شیخ آهنگساز هندی ساخت ۶ ترانه برای کلیپ های «دختر شیطان» را آغاز کرده است.

قرار است سونو نیگام و آریجیت سینک ۲ خواننده هندی ۲ ترانه از ۶ ترانه «دختر شیطان» را بخوانند.

همچنین قربان محمدپور کارگردان و تهیه کننده «دختر شیطان» به زودی به چین می رود تا برای اکران این فیلم با کمپانی های چینی وارد مذاکره شود.

