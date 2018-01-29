دولت هند مجوز ساخت «دختر شیطان» را صادر کرد/ ممیزی در بالیوود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، بعد از ماه ها انتظار و پس از چند اصلاحیه‌ای که دولت هند به فیلمنامه «دختر شیطان» داده بود قربان محمدپور ایرادهای وارد شده وزارت فرهنگ هند را برطرف کرد و در همین راستا روز گذشته ۸ بهمن ماه دولت هند با ساخت این فیلم در بالیوود موافقت و پروانه ساخت این فیلم را صادر کرد.

تیم بیست و پنج نفره ایرانی «دختر شیطان» روز سه شنبه به سفارت هند در تهران می روند تا ویزای چندمنظوره فیلمسازی بگیرند.

بازیگران هندی «دختر شیطان» انتخاب شده اند و به زودی نام آنها توسط تهیه کننده بالیوودی فیلم اعلام خواهد شد. فیلمبرداری «دختر شیطان» به کارگردانی قربان محمدپور هفته اول اسفند در بمبئی آغاز می‌شود.