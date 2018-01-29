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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۲۰

دولت هند مجوز ساخت «دختر شیطان» را صادر کرد/ ممیزی در بالیوود

دولت هند مجوز ساخت «دختر شیطان» را صادر کرد/ ممیزی در بالیوود

دولت هند با ساخت فیلم سینمایی «دختر شیطان» به کارگردانی قربان محمدپور موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، بعد از ماه ها انتظار و پس از چند اصلاحیه‌ای که دولت هند به فیلمنامه «دختر شیطان» داده بود قربان محمدپور ایرادهای وارد شده وزارت فرهنگ هند را برطرف کرد و در همین راستا روز گذشته ۸ بهمن ماه دولت هند با ساخت این فیلم در بالیوود موافقت و پروانه ساخت این فیلم را صادر کرد.

تیم بیست و پنج نفره ایرانی «دختر شیطان» روز سه شنبه به سفارت هند در تهران می روند تا ویزای چندمنظوره فیلمسازی بگیرند.

بازیگران هندی «دختر شیطان» انتخاب شده اند و به زودی نام آنها توسط تهیه کننده بالیوودی فیلم اعلام خواهد شد. فیلمبرداری «دختر شیطان» به کارگردانی قربان محمدپور هفته اول اسفند در بمبئی آغاز می‌شود.

کد مطلب 4213376
آروین موذن زاده

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