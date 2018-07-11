به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دکتر علی لاریجانی که به قم سفر کرده است، امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی شکوهیه قم اظهار داشت: این مجموعه صنعتی یکی از بخش‌های فعال در استان قم است که واحدهای صنعتی متنوعی در آن فعالیت دارند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر همه توصیه‌ها بر این بوده است که استان قم از نظر صنعتی فعال‌تر شود، علاقمند بودم که شرکت‌های فعال را از نزدیک ببینم تا از مشکلات و پیش نیازهای توسعه آن‌ها مطلع شوم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: برخی واحدهای صنعتی که مورد بازدید قرار گرفت سرحال و بانشاط فعالیت می‌کردند و بسیاری از ایجاد کنندگان شرکت‌های صنعتی نیز از نسل جوان و افرادی متخصص هستند که با حساب و کتاب کار خود را شروع کرده و بخش‌های آرندی خود را فعال کرده‌اند به خصوص در تکنولوژی‌ها نو خیلی خوب کار شده و صادرات خوبی نیز دارند.

لاریجانی ادامه داد: این واحدهای صنعتی برنامه‌های توسعه‌ای خوبی را طراحی کردند که حتماً باید بخش‌های مختلف آن‌ها را کمک کنند زیرا این واحدهای تولیدی می‌توانند پرسنل بیشتری را به کار گیرند و در زمینه تأمین نیازهای کشور فعال‌تر عمل کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی از پیشنهادهایی که صاحبان واحدهای تولیدی قم در این بازدیدها مطرح کردند، گفت: برخی از آن‌ها پیشنهاد داشتند تا نیازهایی که اکنون وارد می‌شود را در داخل تأمین کنند، اما این پیشنهاد بسیار خوب و سنجیده است زیرا در شرایط فعلی که موضوع تحریم‌ها نیز مطرح است باید اینگونه شرکت‌ها را مورد حمایت قرار داد تا بتوانند نیازهای داخلی را تأمین کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نسلی که اکنون فعال هستند بسیار زبده و انگیزه‌مند برای رفع نیازهای کشور کار می‌کنند.

وی افزود: با تغییر قیمت‌هایی که به وجود آمده زمینه خوبی برای صادرات فراهم شده که باید این تحریک را به وجود آورد و زمینه‌های صادرات را تسهیل کرد.

لاریجانی اظهار داشت: در این بازدیدها روحیه خوب و شادابی را برای کار دیدم، ان شاالله که این روحیه در بخش‌های دیگر نیز وجود داشته باشد و ما نیز پیشنهادهایی که در زمینه حمایت از واحدهای تولیدی مطرح شد را پیگیری می‌کنیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغه‌های مطرح شده از سوی صاحبان واحدهای تولیدی قم گفت: دغدغه‌های آن‌ها این بود که به بخش‌های دولتی سفارش شود تا نیازهایی که از خارج کشور وارد می‌کنند را از داخل به خارج سفارش دهند که البته با توجه به شرایط پیش آمده وزارتخانه‌ها نیز به سراغ همین شرکت‌های داخلی می‌آیند ولی حتماً به این وزارتخانه‌هایی که نام برده شد سفارش می‌کنیم تا برای تأمین نیازهای خود به سراغ شرکت‌های فعال داخلی بیایند زیرا این کار باعث رشد استعدادهای داخلی و ایجاد اشتغال می‌شود.

لاریجانی با بیان اینکه باید بخش‌های دولتی را به سمت واحدهای تولیدی داخل سوق داد، اظهار داشت: بخشی از دغدغه‌های صاحبان واحدهای تولیدی نیاز به سرمایه‌گذاری برای توسعه است.

جوانان از طریق باغ موزه انقلاب و دفاع مقدس با مفاهیم انقلاب اسلامی بیشتر آشنا می‌شوند

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی پیرامون اهمیت احداث باغ موزه انقلاب و دفاع مقدس گفت: قم در انقلاب پیشگام بوده و در شرایط مختلف نیز همیشه آمادگی کامل برای دفاع از انقلاب داشته است.

وی با بیان اینکه ۷۵ درصد مراحل ساخت باغ موزه انقلاب و دفاع مقدس انجام شده است، افزود: این باغ موزه نقش مردم قم در انقلاب و دفاع مقدس را نشان می‌دهد که البته طراحی خوبی برای آن انجام شده و در اطراف آن نیز فضای سبز خوبی وجود دارد تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند و با توجه به کمبود آمفی تئاتر در قم این مجموعه دارای آمفی تئاتر خوبی است. همچنین مردم می‌توانند از امکانات تفریحی آن استفاده کنند، جوانان از نزدیک و ملموس‌تر با مفاهیم انقلاب اسلامی آشنا می‌شوند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمک‌های مختلفی برای احداث باغ موزه انقلاب و دفاع مقدس قم انجام شده است، گفت: بعد از سفر مقام معظم رهبری به استان قم کمک‌هایی برای این پروژه در نظر گرفته شد و مقدار اندک دیگری کمک می‌خواهند تا این پروژه تکمیل شود که ما نیز سفارش‌های لازم را انجام می‌دهیم.