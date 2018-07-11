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۲۰ تیر ۱۳۹۷، ۲۲:۵۹

همزمان با دهه کرامت؛

خراسان شمالی «زیر سایه خورشید» می رود

خراسان شمالی «زیر سایه خورشید» می رود

بجنورد- همزمان با فرا رسیدن دهه کرامت جشن های مردمی «زیر سایه خورشید» در خراسان شمالی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول ستاد استانی یازدهمین دوره جشن های مردمی زیر سایه خورشید گفت: هر ساله با فرا رسیدن دهه کرامت (٢٤ تیرماه لغایت سوم مردادماه) جشن های مردمی زیر سایه خورشید در سطح استانی، کشوری و بین المللی برگزار می شود.

اصغر لنگری زمان شروع این برنامه در خراسان شمالی که با حضور خادمان حرم رضوی اجرایی می شود را از بیست و نهم تیرماه جاری لغایت سوم مردادماه امسال اعلام کرد و افزود: پنج خادم حرم رضوی در این ایام با حضور در شهرستان های خراسان شمالی، جشن های مردمی زیرسایه خورشید را برگزار می کنند.

وی زمان اجرای این برنامه در بجنورد مرکز خراسان شمالی را بیست و نهم تیرماه، سی ام تیر در شهرستان های فاروج و شیروان، سی و یکم تیر در مناطق شهری و روستایی راز و جرگلان، یکم مردادماه در شهرستان های گرمه و جاجرم، دوم مرداد در اسفراین و سوم مردادماه در روستای روئین اسفراین و کارخانه فولاد و همچنین شهرستان مانه و سملقان اعلام کرد.

کد مطلب 4344607

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