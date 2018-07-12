مسجد جامع ساری دچار حریق شد/ سرایت آتش به بازار

به گزارش خبرنگار مهر، مسجد جامع ساری که دارای سابقه ثبت ملی است شامگاه پنجشنبه دچار حریق شد و تلاش نیروهای آتش نشانی برای اطفای حریق ادامه دارد.

بنای مسجد جامع ساری چوبی و گلی بوده و آتش سوزی به بازار نرگسیه و مغازه های اطراف نیز سرایت کرده است و تلاش برای اطفای حریق ادامه دارد.

در حال حاضر آتش به برخی مغازه های اطراف مسجد جامع سرایت کرده و بازار نرگسیه ساری تعطیل و برق این مناطق نیز برای پیشگیری از حریق قطع شده است.

اکبرپور مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت ملی مسجد جامع ساری اظهار داشت: علت حریق این بنای تاریخی و مذهبی در دست بررسی و معاون میراث اداره کل و کارشناسان به منطقه اعزام شده اند.