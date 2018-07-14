ضرورت توجه به رعایت عدالت در تخصیص منابع سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی گلمکانی در آستانه برگزاری ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش بیمار در خصوص اهمیت خودمراقبتی، اظهار کرد: یکی از توصیه های مهم سازمان بهداشت جهانی برای ارتقای سلامت ، مشارکت جامعه و حمایت از اصول خودیاری است تا مردم برای پیدا کردن راه هایی جهت مدیریت سلامت جامعه خویش تشویق شوند. در این توصیه ها به اثرگذاری نقش مردم در حفظ سلامت خود و جامعه اشاره شده است.

وی افزود: اولین نقش افراد در جامعه این است که از خودشان در مقابل تهدیدها محافظت کنند که این موضوع نیاز به یک سری مهارت هایی دارد. در واقع فرد می بایست بتواند نسبت به خودش توانا باشد و در جهت بهبود سلامت خود گام بردارد.

گلمکانی اظهار کرد: مهارت های خودمراقبتی درانواع سلامت جسمی، سلامت اجتماعی، سلامت روانی و سلامت معنوی تعریف می شود. این مهارت ها بسیار ضروری هستند که افراد با یادگیری آنها می تواند در شرایط و موقعیت های مختلف فردی اجتماعی و خانوادگی صحیح ترین رفتار را از خود بروز دهد.

سرپرست آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: همایش خودمراقبتی و کنگره های همانند آن، به نقش اثرگذار مردم و تاثیر نظام سلامت بر ارتقا سطح خودمراقبتی می‌پردازد.

وی ادامه داد: ما به عنوان متولیان سلامت کشور برای آحاد جامعه به ارتقاء سطح سلامت نیازمندیم. این امکان پذیر نیست مگر اینکه در درجه اول مشارکت معنادار مردم را داشته باشیم و برای ارتقای آن در بخش های مختلف بسترسازی لازم صورت گیرد و نهایتا باید به عدالت در تخصیص منابع توجه ویژه ای داشته باشیم. چرا که مجموعه آنها می تواند در جهت ارتقا سلامت موثر و مفید واقع شود.

گلمکانی اظهار کرد: خودمراقبتی در همه ی گروه های سنی که توانایی درک آنها را داشته باشد قابلیت آموزش دارد. البته این آموزش ها برای اقشار و گروه‌های سنی مختلف متفاوت است. مثلا آموزش های خودمراقبتی برای کودکان با آموزش به میانسالان متفاوت است. همچنین افرادی که مشاغل متفاوتی دارند نیز آموزشهای خودمراقبتی مخصوص به خود را خواهند داشت.

ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش بیمار 2 مرداد مصادف با روز جهانی خود مراقبتی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) تالار امام (ره ) برگزار می شود.