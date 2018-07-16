به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، محمدفهیمی مدیر کمیته بینالملل سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران در این باره گفت: این کارگاه برای اولین بار با هدف ایجاد انگیزه در سازندگان فیلم کوتاه و همچنین آموزش و توانمند کردن آنها برای ارایه و عملیاتی کردن ایدهها و طرحهایشان در بازارهای داخلی و خارجی برگزار میشود.
وی ادامه داد: داوطلبان حضور در این کارگاه باید فیلمنامههای خود را در قالب داستانی و انیمیشن حداکثر تا ۲۰ دقیقه و در قالب مستند حداکثر تا ۳۰ دقیقه، تا تاریخ ۲۰ مرداد ۹۷ به ایمیل tehranfilmfest@gmail.com ارسال کنند. فرم ارایه طرحها نیز در وبسایت انجمن سینمای جوانان (www.iycs.ir) قابل دریافت است.
فهیمی درباره ویژگی آثار ارسالی گفت: فیلمنامهها باید به دو زبان فارسی و انگلیسی و به صورت PDF ارایه شود و شرکتکنندگان نیز بایستی برای ارایه طرح خود به زبان انگلیسی آمادگی لازم را داشته باشند. وی ارسال عکس، متریال تصویری و فایلهای صوتی بههمراه فیلمنامه را باعث کسب امتیاز بیشتر برای پذیرش طرحها عنوان کرد.
مدیر امور بینالملل انجمن سینمای جوانان ایران در مورد نحوه برگزاری این کارگاه نیز عنوان کرد: فیلمنامهها و درخواستها توسط یک هیات داوری متشکل از کارشناسان ایرانی و خارجی بررسی میشود وآثار منتخب تا تاریخ ۱۵ شهریور ۹۷ اعلام خواهند شد.
فهیمی افزود: همزمان با برگزاری جشنواره فیلم کوتاه تهران، ارائهدهندگان ۱۰ فیلمنامه برتر به همراه تهیهکننده حقیقی خود در کارگاه دو روزه آموزش پیچینگ شرکت میکنند و پس از آن در جلسه پیچینگ حضورپیدا خواهند کرد.
مدیر کمیته بینالملل جشنواره فیلم کوتاه تهران در مورد امکان دریافت فاند تصریح کرد: درصورت جلب نظر داوران و ارایه فیلمنامه به صورت موفق، امکان دریافت فاند و کمکهزینه تولید از هر یک از داوران خارجی و ایرانی وجود دارد.
