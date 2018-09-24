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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۹

۱۰ طرح برگزیده پیچینگ جشنواره فیلم کوتاه تهران شدند

۱۰ طرح برگزیده پیچینگ جشنواره فیلم کوتاه تهران شدند

محمد فهیمی مدیر کمیته روابط بین‌الملل سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اعلام کرد از میان ۳۷ طرح ارسالی به منظور حضور در جلسه پیچینگ این دوره از جشنواره، ۱۰ طرح برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، بر اساس اعلام محمد فهیمی مدیر کمیته روابط بین‌الملل سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از میان ۳۷ طرح ارسالی به منظور حضور در جلسه پیچینگ این دوره از جشنواره، ۱۰ طرح توسط هیات انتخاب ۶ نفره متشکل از مسعود امینی، مجید برزگر، آرش رصافی، محمد فهیمی، پیتر موردما و گابریه له برگزیده شد.

این ۱۰ طرح به منظور برخورداری از تولیدات مشترک و سرمایه‌گذاری خارجی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

جلسه پیچینگ پس از ۲ روز آموزش، همزمان با سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران برگزار می شود و در آن سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی برای انتخاب آثار برتر حضور پیدا می کنند.

این برنامه با هدف ایجاد انگیزه در سازندگان فیلم کوتاه و توانمند کردن آنها برای ارایه، عملیاتی کردن ایده‌ها و طرح‌ها در بازارهای داخلی و خارجی اجرا می‌شود و طی آن فیلمنامه‌های گونه داستانی و مستند به زبان فارسی و انگلیسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

کد مطلب 4411217
زهرا منصوری

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