۱۰ طرح برگزیده پیچینگ جشنواره فیلم کوتاه تهران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، بر اساس اعلام محمد فهیمی مدیر کمیته روابط بین‌الملل سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از میان ۳۷ طرح ارسالی به منظور حضور در جلسه پیچینگ این دوره از جشنواره، ۱۰ طرح توسط هیات انتخاب ۶ نفره متشکل از مسعود امینی، مجید برزگر، آرش رصافی، محمد فهیمی، پیتر موردما و گابریه له برگزیده شد.

این ۱۰ طرح به منظور برخورداری از تولیدات مشترک و سرمایه‌گذاری خارجی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

جلسه پیچینگ پس از ۲ روز آموزش، همزمان با سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران برگزار می شود و در آن سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی برای انتخاب آثار برتر حضور پیدا می کنند.

این برنامه با هدف ایجاد انگیزه در سازندگان فیلم کوتاه و توانمند کردن آنها برای ارایه، عملیاتی کردن ایده‌ها و طرح‌ها در بازارهای داخلی و خارجی اجرا می‌شود و طی آن فیلمنامه‌های گونه داستانی و مستند به زبان فارسی و انگلیسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.