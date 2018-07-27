کامران قدکچیان کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایی «قصیده ای برای کارون» عنوان کرد: ساخت این فیلم سینمایی به دلیل مشکلات مالی به عقب افتاد و ما در نظر داریم ابتدا «عشق بدون پروانه» را که به تازگی پروانه ساخت دریافت کرده است، بسازیم و سپس سراغ ساخت «قصیده ای برای کارون» برویم.

وی افزود: «قصیده ای برای کارون» سرمایه گذار خارجی داشت اما به دلیل نوسانات ارزی و بالارفتن قیمت دلار این سرمایه گذار پشیمان شد و با توجه به اینکه همه امکانات ساخت این اثر در دست او بود ما عملا دیگر نتوانستیم «قصیده ای برای کارون» را بسازیم از همین رو حتی اگر سرمایه گذار داخلی هم اظهار تمایل می کرد، نمی توانستیم این کار را بکنیم.

قدکچیان ضمن بیان این مطلب که قسمت هایی از این فیلم در کویت، قسمت هایی در ترکیه و بخشی از «قصیده ای برای کارون» در تهران فیلمبرداری می شود، عنوان کرد: ما صبر می کنیم تا کمی شرایط اقتصادی کشور ثابت شود سپس این سرمایه گذار را راضی می کنیم تا مجدد با ما همکاری کند.

«قصیده ای برای کارون» درباره یک مساله روزمره اجتماعی در بستری عاشقانه است.