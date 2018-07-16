مهلت ۴۸ ساعته برای رفع نقص آثار جشنواره مطبوعات مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یوسفی با اشاره به پایان مهلت ارسال آثار به هفتمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری تا پایان روز پانزدهم تیرماه اظهار کرد: به جهت رفع نواقص آثار ارسالی و از آنجایی که سامانه فاقد توضیحات نقص بوده است تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۷ تیرماه به شرکت کنندگان فرصت داده می شود که آثار دارای نقص خود را اصلاح و ارسال مجدد کنند و در این مدت هیچ اثر جدیدی پذیرفته نمی شود.

دبیر هفتمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری مازندران با بیان اینکه در ساعات اداری مهلت تعیین شده هر متقاضی که خواستار توضیحات در خصوص نقص آثار خود است می تواند با شماره ۰۹۱۱۱۱۲۰۸۰۵ تماس حاصل نمایند.

یوسفی با اعلام اینکه داوری ها از شنبه آغاز و برگزیده ها مشخص خواهند شد، خاطرنشان کرد: مراسم اختتامیه و اهدای لوح و جوایز به برگزیدگان این جشنواره در روز هفدهم مرداد ماه همزمان با روز خبرنگار برگزار می‌شود.