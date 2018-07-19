به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فری بیکن، گروههای ضد انقلاب و مخالفان دولت ایران در کنگره آمریکا این روزها سخت تلاش می کنند تا «مایک پمپئو» را وادار سازند به توافقی پنهانی پایان دهد که آمریکا را از وضع تحریمها علیه صدا و سیما- رسانه رسمی جمهوری اسلامی ایران- باز می دارد.

گفتنی است که در آستانه سخنرانی مهم مایک پمپئو در اوایل هفته آینده، شماری از اعضای کنگره آمریکا از وزارت خارجه این کشور خواسته اند تا سیاستی چند ساله را که مانع از وضع تحریمها علیه صدا و سیمای ایران می شود، لغو کند.

در همین ارتباط، «ریچارد گولدبرگ» مشاور ارشد در «بنیاد دفاع از دموکراسی ها» (FDD) با متهم ساختن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به نقض حقوق بشر، خواستار وضع تحریمهای آمریکا علیه این رسانه جمعی شد.

لازم به ذکر است که دولت ترامپ به رغم اعلام حمایت از اغتشاشگران در داخل ایران، تاکنون از تحریم صدا و سیمای ایران خودداری کرده است؛ سیاستی که از حمایت قدرتمند «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید برخوردار است.

وزارت خارجه آمریکا تاکنون از پاسخ به پرسشهای واشنگتن فری بیکن در ارتباط با تحریمهای صدا و سیما امتناع کرده است.