به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید منتصر هاشمی ظهر امروز در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر چمران با تبریک سالروز ولادت با سعادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) اظهار کرد: از سیره نورانی این امام همام به اینجا می‌رسیم که همان خلق عظیم جدشان رسول اکرم (ص) را دارند. مناسب‌ترین الگو برای سبک زندگی اسلامی هر مسلمانی سیره اخلاقی عبادی علمی اجتماعی امام علی بن موسی الرضا (ع) است.

وی افزود: حضور معنوی خدام حرم رضوی در شهر را گرامی می‌داریم. این حضور قطعاً بر برکات و معنویات شهر می‌افزاید. از تمام عزیزانی که زحمت فراهم کردن مراسم استقبال از این عزیزان را متقبل شدند به ویژه ستاد مردمی استقبال که مجموعه‌ای از مسئولان شهر و همچنین جوانان انقلابی هیئت محبان ولایت و ... است کمال تشکر را دارم.

خطیب جمعه شهر چمران در ادامه با اشاره به آغاز موسم اعزام زائران به سرزمین وحی برای انجام حج تمتع عنوان کرد: به حجاج توصیه می‌کنیم وقت طلایی ایام حج را برای طاعات و عبادات وقف کرده و بازارگردی و خرید سوغات را برای داخل کشور بگذارند.

وی ادامه داد: متأسفانه اکثر اجناسی که به حجاج فروخته می‌شود جنس بی‌کیفیت و با قیمت گران‌تر از داخل کشور است. حجاج سعی کنند سوغات خود را قبل از سفر از کالای ایرانی تهیه کنند. عاشقانی که بیشتر آنها حدود ۲۰ سال انتظار کشیدند برای این زیارت و انجام این فریضه این فرصت یک ماهه را برای استفاده معنوی وقف کنند.

هاشمی بیان کرد: سوغات یک عمل مستحب است آب زمزم و خرمای عجوه که مورد علاقه پیامبر بوده سوغات متبرک قلمداد شود. اما عروسک ساخت کشور غیر اسلامی کجایش برکت دارد؟ بنابراین سعی شود خرید داخلی که با تخفیف ۵۵ درصدی برای زائران در نظر گرفته شده برای سوغاتی مورد استفاده قرار گیرد.

امام جمعه شهر چمران گفت: مقام معظم رهبری تأکید دارند که حج واقعی حجی است که از یک طرف همراه با برائت از مشرکان و از طرف دیگر زمینه‌ساز وحدت، همدلی و یک‌صدایی مسلمانان باشد. ایمان بدون برائت ایمان ناقصی است، اسلام بدون برائت، اسلام آمریکایی است.

وی تصریح کرد: کسی که با استکبار مشکلی ندارد دارای مشکل است یا جهل یا عناد و الا کل قرآن وصف مبارزه با استکبار است این مبارزه موسی، عیسی، نوح و دیگر پیامبران الهی با فرعون‌ها و نمرودها و حکام مستبد و دیکتاتور تاریخ، نمونه‌های عینی قرآن است.

هاشمی متذکر شد: اجازه داده نشود آل سعود حج را بی‌هویت کنند و بگویند حج صرفاً یک عمل عبادی است، بلکه هویت واقعی حج این است که آمریکا و رژیم صهیونیستی باید سیلی بخورند. به تعبیر مقام معظم رهبری تقلیل حج به یک مراسم عبادی مصداق امروز سد عن سبیل‌الله است.

خطیب جمعه شهر چمران در ادامه با تبریک و گرامیداشت دهه کرامت و تکریم امامزادگان، اظهار کرد: شهرستان بندر ماهشهر امامزاده بلافصل امام موسی بن جعفر (ع)، حضرت حمزه (ع) و در روستاهای اطراف شهر چمران دیگر مزارهای متبرک سادات صاحب شأن وکرامت وجود دارد. این مزارها ظرفیت مناسبی برای رشد معنویت و اخلاق در جامعه بوده و در این امر تاثیرگذار هستند.

وی افزود: به ویژه مزار حضرت حمزه فرزند امام موسی بن جعفر (ع) که می‌تواند به پایگاه مهم دینی، فرهنگی شهرستان و حتی استان تبدیل شود که این امر همت مسئولان امر را می‌طلبد. عشق به فرزندان حضرت زهرا (س) از مصادیق ایمان و تقوای الهی و زیارت آنان مصداق تعظیم شعائر الهی است.

هاشمی در فراز پایانی خطبه‌ها بیان کرد: باتوجه به مشکلات شبکه فاضلاب شهر چمران انتظار می‌رود نماینده مجلس به کمک مسئولان شهر بیایید. چگونه نماینده‌ای از محل درآمد ارزش افزوده استان که بخش عمده آن را شهرستان بندر ماهشهر از صنایع پتروشیمی پرداخت می‌کند برای شهرداری حوزه خود کمک میلیاردی می‌گیرد اما این اعتبارات برای مشکلات خود شهرستان جذب نمی شود. حقیقتاً مردم مشتاق هستند گزارش کار و عملکرد نماینده مجلس را بشنوند.