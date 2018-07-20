به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی راقی دراین باره گفت: ۲۷ تیر ماه سال جاری ماموران پلیس پیشگیری ایستگاه دروازه دولت به مردی جوان در حال فحاشی نسبت به شهروندان و مسافران بود مشکوک شدند.

وی ادامه داد: متهم که قصد سوار شدن در شلوغی مترو را به واگن داشته است بعد از درگیری به همراه افراد دیگری که با آنها درگیر شده بود بازداشت و به مقر پلیس منتقل شد اما در اقدامات تکمیلی پلیس مشخص شد که او چهار دستگاه گوشی گرانقیمت همراه خود دارد که طرز استفاده از آن و رمزهایش را بلد نیست.

راقی افزود: این گوشی ها تحت بررسی قرار گرفت و مشخص شد تمامی آنها سرقتی است و این فرد که چاره ای جز اعتراف نداشت به ماموران اعتراف کرد که این گوشی‌هارا را شب گذشته در اتوبوس مسیر تبریز به تهران سرقت کرده است.

رییس پلیس متروی تهران با اشاره به اعترافات متهم گفت: متهم ۲۵ ساله، در تشریح اقدام خود به ماموران گفت که فکر نمی کرده که به این سادگی گیر بیفتد. دیشب مسافر اتوبوس تبریز به تهران بوده و با سواستفاده از غفلت مسافران که در خواب بودند چهار عدد گوشی دزدیده و قبل از بیدار شدن آنها از اتوبوس پیاده شده است.

به گفته راقی، متهم با صدور قرار قانونی برای انجام تحقیقات تکمیلی روانه بازداشتگاه شد.