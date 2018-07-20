به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس باوجود بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی خود تا تعطیلات نیم فصل، اقدام به خرید چند بازیکن از جمله سروش رفیعی، مهدی شیری، مهدی ترابی و مهدی شریفی کرده است.

به خاطر محرومیت پرسپولیس و بعد از مذاکره این باشگاه با پیکان، قرار شد مهدی شیری تا نیم فصل در پیکان بماند تا از آمادگی دور نشود. مهدی ترابی هم با موافقت باشگاه سایپا تا نیم فصل در این تیم بازی خواهد کرد.

سروش رفیعی که فصل گذشته در تیم الخور بازی می کرد، قصد داشت در نیم فصل همانند دو بازیکن فوق تیمی را انتخاب کند تا ۱۵ هفته ابتدایی لیگ را از دست ندهد و از نظر فیزیکی هم در شرایط آمادگی باقی بماند.

این بازیکن ابتدا مذاکراتی را با باشگاه پیکان انجام داد ولی پیکانی ها با جذب نیم فصل رفیعی مخالفت کردند. رفیعی که سابقه بازی در فولاد خوزستان را هم دارد، همچنین با مسئولان این باشگاه برای بازی در نیم فصل در اهواز رایزنی کرد.

این مذاکرات که به صورت دوستانه صورت گرفته بود، در نهایت با مخالفت هیات مدیره باشگاه فولاد مواجه شد تا احتمال بیرون ماندن چند ماهه رفیعی در نیم فصل اول قوت بگیرد. در صورتی که رفیعی تیم دیگری را برای بازی پیدا نکند، مجبور است بازی های پرسپولیس در نیم فصل را از روی سکوها دنبال کند و در ۱۵ هفته دوم به مسابقات پرسپولیس اضافه شود.