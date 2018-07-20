گودبرداری غیراصولی جان یک نفر را گرفت

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات حادثه آوار در یک محل گودبرداری شده (خیابان مجیدیه شمالی ـ خیابان کاووسی) گفت: این حادثه ساعت ۱۵:۱۹ بعدازظهر امروز رخ داد و پس از اطلاع به سامانه ۱۲۵، دو ایستگاه آتش نشانی پس از سه دقیقه به محل حادثه رسیدند.

وی ادامه داد: گودبرداری در قطعه زمینی به مساحت ۲۰۰ متر در عمق ۶ متر رخ داده بود و سه کارگر در زیر آوار مانده بودند که توسط سایر کارگران در همان دقایق ابتدایی از زیر آوار خارج شده بودند و نیروهای آتش نشانی نیز پس از رسیدن به محل حادثه، عملیات جستجو را آغاز کرده تا فرد دیگری در زیر آوار نمانده باشد.

ملکی با بیان اینکه از سه کارگری که زیر آوار مانده بودند، یک نفر به دلیل آسیب دیدگی شدید سر، فوت کرد و دو نفر مصدوم شدند، گفت: در حال حاضر آواربرداری از محل حادثه به اتمام رسیده و نیروها در حال ایمن سازی محل هستند تا مِلک به مالکان و نیروهای انتظامی تحویل داده شود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران هشدار داد: در زمان گودبرداری حتماً باید مهندسان ناظر حضور داشته و کارگران نیز از ایمنی لازم برخوردار باشند و از کلاه ایمنی استفاده کنند.