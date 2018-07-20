به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی ظهر جمعه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان بروجرد، اظهار داشت: تمام سعی بنده بر این بوده به طور جدی مسائل بروجرد را پیگیری کنم و رضایت ارباب رجوع را به دست بیاورم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط امروز کشور، عنوان کرد: امروز دشمنان به دنبال تبدیل ایران به سوریه ای دیگر هستند.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه همه باید بدانیم که اگر ذره ای خدشه بر امنیت کشور وارد شود به نفع هیچ کس نخواهد بود، تصریح کرد: همه پیگیری ها باید توام با روحیه ای جهادی انجام شود و اگر نواقصی هم وجود دارد با پیگیری مستمر رفع شود.

بررسی مشکلات حوزه درمان بروجرد در سفر وزیر بهداشت

گودرزی ادامه داد: شرایط فعلی سخت است اما مردم توان و اراده دارند که از شرایط سخت تر هم عبور کنند به شرط اینکه مسئولان از همه ظرفیت ها استفاده کنند.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به رهاوردهای سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بروجرد، اظهار داشت: هدف اصلی سفر وزیر بهداشت به بروجرد بهره برداری از بیمارستان آیت الله بروجردی بود که گلایه هایی هم در زمینه کمبود تجهیزات و گزارشی از بیمارستان های قدیمی شهر به وزیر ارائه داده شد.

وی همچنین هدف سفر رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور به بروجرد را تاکید بر احیای خانه های تاریخی عنوان کرد و افزود: شاخص گردشگری در بروجرد در حوزه میراث فرهنگی خانه های تاریخی است که در غرب کشور نمونه است.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: خانه های تاریخی در بروجرد وجود دارند که به علت نبود اعتبار در حال تخریب شدن هستند.

گودرزی با بیان اینکه به رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور این گلایه مندی را انعکاس داده ایم، تاکید کرد: با پیگیری ها سعی بر این است خانه های تاریخی از طریق واگذاری به بخش خصوصی به یک مزیت فرهنگی- تاریخی در کشور تبدیل شوند.

انتقاد نماینده بروجرد از صدا و سیما

وی در بخشی دیگر از سخنان خود در پاسخ به وضعیت داروخانه هلال احمر و ساخت آن در بروجرد، اظهار داشت: متاسفانه برخلاف همه سعی و تلاشی که انجام شد و موافقت هایی که در حوزه های مختلف توانستیم بگیریم اما با امضا رئیس وقت سازمان غذا و دارو این مهم انجام نشد.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر از سوی سازمان غذا و دارو همکاری های لازم انجام می شد این اتفاق رخ می داد چرا که داروخانه با همکاری هلال احمر لرستان و بروجرد جانمایی هم شده بود.

گودرزی در ادامه با انتقاد از نصب تابلوی صدا و سیما بر روی درب رادیو بروجرد، تاکید کرد: با رئیس صدا و سیما کشور در رابطه با ایجاد مرکز سیمای بروجرد در کنار رادیو به عنوان صدا و سیمای بروجرد صحبت هایی داشته ایم و ایشان در جواب فرمودند با توجه به سیاست های سازمان این اتفاق محقق نخواهد شد.

وی خطاب به مدیریت رادیو بروجرد، گفت: صدا و سیما یا تابلوی بالای درب ورودی رادیو بروجرد را اصلاح کند، یا از رادیو بروجرد شاکی خواهیم بود.

به گفته وی تابلوی رادیو بروجرد با مضمون «صدا و سیما» توهین به شعور مردم است و باید تلاش شود صدا و سیمای واقعی ساخته شود یا تابلوی مذکور برداشته شود.

آغاز عملیات طرح توسعه سالن ورزشی شهدای کارگر

گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به بروجرد، ادامه داد: در راستای پرداخت تسهیلات اشتغال در بروجرد چیزی حدود دو درصد محقق شده است و پس از چهار ماه پیگیری مستمر این رقم به چهار درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: یک کارگاه پوشاک در بروجرد با ایجاد ۵۰ نفر ظرفیت شغلی با کارآفرینی زنان بی سرپرست و بد سرپرست راه اندازی خواهد شد که قرار است برای تجهیز این کارگاه اعتباری اختصاص یابد.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همچنین طرح توسعه سالن ورزشی شهدای کارگر بروجرد کلنگ زنی شد که به دلیل افزایش قیمت ها عملیات اجرایی این پروژه به طول انجامید و فردا با رقمی که هم به صورت استانی و ملی در نظر گرفته شده است عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

گودرزی همچنین در رابطه با ایجاد خانه امید بازنشستگان این شهرستان، اظهار داشت: این واحد اواخر سال ۹۶ کلنگ زنی شد و با توجه به درخواستی که بنده داشتم مبنی بر تغییراتی در ساختمان پروژه این روند قدری به طول انجامید.

وی گفت: خانه امید بازنشستگان ۸۰۰ متر زیر بنا دارد و این خانه برای ارائه خدمات برای بازنشستگان کشوری در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: امید است با مشارکت های مردمی بتوانیم بازنشستگان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و کشوری را در طبقه دوم اسکان دهیم.

پیگیری برای رفع مشکلات حوزه درمان «اشترینان»

گودرزی یاد آور شد: به دنبال ایجاد مجتمع در پارک وحدت هستیم و علت تاخیر در پروژه تغییر چند متری مکان و تغییر طرح بوده است که بیش از یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با استخدام نیروهای غیر بومی بیمارستان آیت الله بروجردی، بیان داشت: در حوزه فوریت های پزشکی و ایثارگران نیروهای غیر بومی جذب شده است به طوری که سهمیه ایثارگران این شهرستان را به صورت استانی توزیع کرده و حدو ۲۵ نفر نیروی غیر بومی استخدام شده است.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، افزود: پیام ایثارگران بروجرد را به گوش رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور خواهیم رساند چرا که این روند تخلف بوده و اجحافی بزرگ در حق ایثارگران بروجردی است.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مشکلات بخش «اشترینان»، بیان داشت: این بخش از دیر هنگام تقریبا مورد کم لطفی قرار گرفته است و ممکن است عواملی دست به دست هم داده اند که شاهد بروز مشکلاتی باشیم.

گودرزی با بیان اینکه امید است مسئولان تلاش مستمر داشته باشند و روح نشاط و طراوت زندگی در این بخش دمیده شود، تصریح کرد: مسیر ترانزیتی اشترینان مشکل داشت که شهرداری هم توان رفع و انجام آسفالت روکار آن را نداشت و با پیگیری های مستمر آسفالت آن انجام شد.

وی افزود: مدیر کل راهداری لرستان در راستای روشنایی این مسیر هم قول داده اند که مشکل روشنایی و نیوجرسی آن را با اولویت نقاط حادثه خیز انجام خواهند داد.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با مشکلات درمانگاه «اشترینان» نیز، ادامه داد: وضعیت درمانگاه موجود در «اشترینان» به نام «درمان بستر» موجب تاثر و تاسف است چرا که این درمانگاه پس از افتتاح نمی تواند خدماتی آنلاین به مراجعه کنندگان ارائه دهد و مردم از طرفی دیگر برای تهیه دارو با مشکل روبرو هستند و به طور جدی در این زمینه پیگیری های لازم را انجام خواهد داد.