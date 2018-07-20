به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج قرعه کشی کشتی قهرمانی جوانان آسیا در پنج وزن نخست به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم رضا علیجان زاده در دور نخست به مصاف چو هیون سو از کره جنوبی می رود و در صورت پیروزی بر این حریف، در دور دوم با برنده ناوین از هند و تومنتسوگ بولد از مغولستان کشتی می گیرد. در این وزن ۱۳ نفر حضور دارند.

در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۱۴ کشتی گیر شرکت کرده اند، امیرحسین مقصودی در دور اول با علی حسن هارتی از عربستان کشتی می گیرد و در صورت پیروزی در دور دوم به مصاف برنده کشتی گیران چین تایپه و مغولستان می رود.

در وزن ۷۰ کیلوگرم امیرحسین کاووسی پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل عنایت اله از پاکستان قرار می گیرد. در این وزن ۱۰ نفر حضور دارند.

در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۱۰ نفر حضور دارند سجاد غلامی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف تاکاتو یوچیدا از ژاپن می رود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم سجاد عزیزی در دور اول با حسین نصیر از هند کشتی می گیرد و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد به مصاف برنده نمایندگان چین و ژاپن می رود. در این وزن ۱۰ شرکت کننده حضور دارند.

این رقابت ها از ساعت ۹ صبح فردا (شنبه) به وقت ایران آغاز می شود.