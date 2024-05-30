به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی در نشستی که با دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مطالعات زنان داشت به بررسی دغدغههای ایشان پرداخت.
وی عدم امنیت شغلی، عدم استقبال مراجع ذیصلاح برای استخدام به عنوان مشاور روانشناس و یا مشاور خانواده، عدم تخصیص کد از سازمان نظام روانشناسی را از دغدغههای فارغ التحصیلان این رشته دانست.
خزعلی همچنین افزود: طراحی غیر اصولی رشته، ضعف برنامه درسی سرفصلها و جزوههای نامرتبط و سلیقهای، کمبود اساتید متخصص مطالعات زنان که بعضاٰ با نگاه به زنان و خانواده تدریس نمیکنند از دیگر مشکلات دانشجویان رشته مطالعات زنان میباشد.
وی همچنین گفت: برگزاری دورههای آموزش تکمیلی و یا ایجاد گرایش برای رشته میتواند یکی از راهکارها برای حل معضلات باشد.
در ادامه خزعلی اظهار داشت: با تعامل بهتر بین دستگاههای اجرایی و دانشگاهها میتوان از طریق جهت دهی به پایان نامهها در مسیر نیازهای جامعه اثرات پایان نامهها را در جامعه مشاهده کرد.
وی همچنین از قرارداد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد و پروژههایی در مقطع دکترا و پسا دکترا در حوزه زنان و خانواده معرفی و پشتیبانی خواهد شد.
در پایان این نشست معاون رئیس جمهور ضمن بیان شرح وظایف معاونت گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه نموده و از فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته مطالعات زنان درخواست داشت که با توجه به موارد مطرح شده و خلاءهای بررسی شده پیشنهادات خود را ارائه کنند.
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