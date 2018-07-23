  1. هنر
  2. تئاتر
۱ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۴۱

با وجود انصراف از اجرا در تماشاخانه ایرانشهر

حسین کیانی با ۲ نمایش به پردیس تئاتر شهرزاد می رود

حسین کیانی با ۲ نمایش به پردیس تئاتر شهرزاد می رود

حسین کیانی که چندی پیش طی نامه ای به مدیرکل هنرهای نمایشی ضمن نقد وضعیت تئاتر از اجرا در تماشاخانه ایرانشهر انصراف داد، قرار است در پردیس تئاتر شهرزاد ۲ نمایش را روی صحنه ببرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کیانی نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر قرار است ۲ نمایش «واقعه در طهران ناصری» و «خرنامه نصرالدین ملا» در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه ببرد. نمایش های «واقعه در طهران ناصری» و «خرنامه نصرالدین ملا» عنوان تازه ترین آثار حسین کیانی است که به زودی در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می روند..

«واقعه در طهران ناصری» تازه ترین نمایش حسین کیانی بعد از نمایش «روز عقیم» است که طبق برنامه ریزی های انجام شده از نیمه شهریور و همزمان با آغاز ماه محرم اجراهای خود را آغاز می کند.

از سوی دیگر، حسین کیانی قرار است از بیستم آبان، نمایش شاد و موزیکال «خرنامه نصرالدین ملا» را درسالن شماره ۱ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه ببرد.

بازیگران این نمایش هنوز مشخص نیستند و کیانی این روزها در حال انتخاب بازیگران تازه ترین اثر نمایشی خود است.

کیانی چندی پیش طی نامه ای به مدیرکل هنرهای نمایشی، از وضعیت تئاتر و شرایطی که در آن به سر می برد، انتقاد و از اجرا در تماشاخانه ایرانشهر انصراف داد.

کد مطلب 4354471
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها