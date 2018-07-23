حسین کیانی با ۲ نمایش به پردیس تئاتر شهرزاد می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کیانی نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر قرار است ۲ نمایش «واقعه در طهران ناصری» و «خرنامه نصرالدین ملا» در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه ببرد. نمایش های «واقعه در طهران ناصری» و «خرنامه نصرالدین ملا» عنوان تازه ترین آثار حسین کیانی است که به زودی در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می روند..

«واقعه در طهران ناصری» تازه ترین نمایش حسین کیانی بعد از نمایش «روز عقیم» است که طبق برنامه ریزی های انجام شده از نیمه شهریور و همزمان با آغاز ماه محرم اجراهای خود را آغاز می کند.

از سوی دیگر، حسین کیانی قرار است از بیستم آبان، نمایش شاد و موزیکال «خرنامه نصرالدین ملا» را درسالن شماره ۱ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه ببرد.

بازیگران این نمایش هنوز مشخص نیستند و کیانی این روزها در حال انتخاب بازیگران تازه ترین اثر نمایشی خود است.

کیانی چندی پیش طی نامه ای به مدیرکل هنرهای نمایشی، از وضعیت تئاتر و شرایطی که در آن به سر می برد، انتقاد و از اجرا در تماشاخانه ایرانشهر انصراف داد.