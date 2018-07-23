کاهش حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن زدا صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دولت بدهی سنگینی به پیمانکاران طرح های عمرانی دارد، اظهار داشت: قرار شد دولت از طریق پرداخت اسناد خزانه این بدهی را تسویه کند، مشکلی که در تامین اجتماعی مطرح شد این بود که تاریخ سررسید این اسناد برای سال بعد است.

وی تصریح کرد: مانده بودیم قانون جرایم در مورد این ها اجرا شود یا نه، ماهانه دو درصد جریمه کنیم تا برسد به سررسید یا خیر، در نهایت مجموعه سازمان تامین اجتماعی برای اینکه به صنعت و تولید کمک کند این جریمه را اعمال نکرد و اعلام کردیم که چون کارفرما ترتیب پرداخت بدهی را داده پس جریمه ها دیگر متوقف شود.

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: الان مصوبه آماده است و بخش نامه را تا ۱۰ روز آینده تهیه می کنیم و در نهایت از ذی حسابان وزارتخانه ها و سازمان های دولتی دعوت می کنیم تا این مسئله عملیاتی شود، فکر می کنم این اقدام تحول بزرگی در حوزه کاری پیمانکاران ایجاد می کند.

زدا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مبلغ حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی ۷.۸ درصد بود در حالیکه این میزان در پیمان های عمرانی ۶.۶ درصد است، گفت: طرح های غیرعمرانی و مهندسین مشاور را بررسی کردیم و دیدیم می توانیم نرخ حق بیمه را کاهش دهیم، لذا از ماه آینده نرخ حق بیمه طرح های غیرعمرانی نیز به ۶.۶ درصد کاهش می یابد.

وی یادآور شد: همچنین در پیمان های حمل مواد نفتی و حمل بار و مسافر که تا ماه قبل ۷ درصد ضریب بیمه داشتند نیز کاهش ضریب بیمه را اعمال کرده ایم و این میزان را به ۴ درصد رسانده ایم تا حوزه حمل و نقل با خاطر آسوده کار خود را انجام دهد.