مراکز آموزش عالی در مناطق محروم توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، مجتبی شریعتی نیاسر در بازدید از دانشگاه فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری ضمن تاکید بر توجه به دانشگاه های فنی خاطرنشان کرد: یکی از طرحهای وزارت علوم، طرح آمایش آموزش عالی کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس این طرح، دانشگاهها باید زمینه را فراهم کنند تا دانشجویان با مهارتهای جدیدی وارد بازار کار شوند، زیرا بخشی از عوامل موثر در بیکاری ضعف مهارتی نسل جوان است.
معاون آموزشی وزارت علوم افزود: توجه به مهارت افزایی جزء سیاستهای آموزش عالی است که فارغالتحصیل نه تنها در رشته خود مهارت لازم را داشته باشد، بلکه از ارتباطات اجتماعی و عمومی مناسب نیز برخوردار شوند.
وی ادامه داد: یکی از برنامه های اصلی وزارت علوم، توسعه مراکز آموزش عالی و توسعه دانشگاهها در مناطق محروم است و در این راستا باید به سمتی حرکت کنیم که پتانسیلها را ارزیابی و بررسی کرده و همافزایی نیز مورد توجه قرار گیرد.
شریعتی نیاسر با اشاره به اینکه مراکز فنی و حرفهای، دانشگاه های مهارتی در کشور هستند، تصریح کرد: این مراکز باید مورد حمایت قرار گیرند و نمایندگان و مسئولان استان و روسای دانشگاهها همراهی کنند تا اسناد بالادستی به خوبی اجرا شوند.
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