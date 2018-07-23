به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان صبح امروز دوشنبه در ستاد بازآفرینی شهری پایدار لرستان از وضعیت بافت های فرسوده در خرم آباد انتقاد کرد و گفت: دولت تصمیم دارد ظرف ۵ سال در قالب طرح بازآفرینی این محلات را ساماندهی کند.

وی با بیان اینکه این طرح علاوه بر ساخت و ساز می تواند موج اشتغال در شهرهای استان ایجاد کند، تصریح کرد: اصلی ترین برنامه رئیس جمهور اجرای طرح بازآفرینی شهری است و هر هفته از من در رابطه با این طرح پیگیری می کنند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اختصاص زمین های دولتی برای اجرای طرح بازآفرینی شهری ادامه داد: استاندار لرستان همه اختیارات لازم را دارد که در این رابطه تصمیم گیری کند.

نهاوندیان با تاکید بر ضرورت بازسازی بافت های فرسوده در استان و کشور گفت: اگر زلزله ای پیش بیاید در این زمینه آسیب های فراوانی خواهیم دید، باید علاج واقعه قبل از وقوع کرد، باید ظرف ۵ سال کشور ایران را از آسیب پذیری در برابر زلزله نجات دهیم.

وی با بیان اینکه با این وصله پینه ها و پروژه های کوچک صد سال دیگر هم مشکلات حل نمی شود، تصریح کرد: دولت به کمک عمران و آبادانی شهرها آمده است، از صفر تا ۱۰۰ اختیارات اختصاص زمین دولتی هم بر عهده استاندار است و باید اقدامات لازم را انجام دهد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر انگیزه مند کردن بخش خصوصی برای شرکت در اجرای طرح بازآفرینی شهری اظهار داشت: نوع اهتمام ویژه رئیس جمهور در رابطه با طرح بازآفرینی شهری در هیچ موضوع دیگری وجود ندارد.

نهاوندیان با اشاره به اینکه در شرایط بحران و با این معابر تنگ و تاریک و باریک در خرم آباد، تا اینکه مردم به خدمات درمانی برسند از بین می روند، گفت: مهندسان جوان و شرکت های ساختمانی را در رابطه با طرح بازآفرینی شهری جذب کنید، این امر باید از سوی اتاق بازرگانی انجام شود.

وی با بیان اینکه برای لرستان سهمیه ای در نظر می گیریم به شرط اینکه محلات ناکارآمد شناسایی و شرکت ها توسعه گر ساختمانی پای کارآورده شوند، تصریح کرد: حداکثر ظرف یک ماه زمین های دولتی و شرکت های توسعه گر باید از سوی استانداری لرستان و اتاق بازرگانی خرم آباد شناسایی شوند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه نظام برای اجرای طرح بازآفرینی شهری پای کار آمده اند چراکه بحث جان مردم در میان است، افزود: استاندار لرستان جلسه ای با فرمانداران و شهرداران برگزار کند، اینکه نتوانیم یک خانوار در محله «علی آباد» را قانع کنیم و با آنها حرف منطقی و اقتصادی نزنیم، پس باید زبان های خود را عمل کنیم.