به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع سازمان حفاظت محیط زیست داریوش اسماعیلی که به منظور بررسی وضعیت محیط زیستی معادن وتبادل نظر با معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست به پردیسان رفته بود گفت: باید بهره برداری از منابع معدنی با رعایت ضوابط محیط زیستی انجام شود.

رئیس دبیرخانه تعامل دولت و مجلس در بخش معدن همچنین گفت: هنر مدیریت محیط زیست، حفاظت از گونه های حائز اهمیت گیاهی و جانوری در کنار بهره برداری پایدار از منابع معدنی است.

اسماعیلی که از محل نگهداری یوزپلنگ های آسیایی در پارک پردیسان نیز بازدید کرد، خاطر نشان کرد: حتی ارزشهای اقتصادی فعالیتهای معدنی نیز نمی تواند خسارات ناشی از انقراض گونه های ارزشمند همانند یوزپلنگ آسیایی را جبران کنند.

حمید ظهرابی معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست نیز بر لزوم تدوین ضوابط و استانداردهای محیط زیستی فعالیتهای معدنی تاکید کرد و خواستار اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با فعالیتهای معدنی برای توجه بیشتر به منابع محیط زیستی شد.

به علاوه در این نشست مقرر شد تا با همکاری دانشگاه ها، ضوابط و معیارهای محیط زیستی برای اکتشاف و بهره برداری از معادن مختلف تهیه شود و همچنین دستورالعمل ارزیابی و نظارت بر فعالیت های معدن برای پایش فعالیت ها تدوین و سپس با همکاری مجلس شورای اسلامی به صورت مشترک توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و محیط زیست جهت اجرابه استانها ابلاغ شود.