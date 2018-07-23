وجود ۹۵ گود پرخطر در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید موسوی با اشاره به پراکندگی گودهای پرخطر در پایتخت گفت: بیشترین تعداد گودهای پرخطر با ۱۴ مورد در منطقه ۱ قرار دارد و پس از آن منطقه ۲۲ با ۱۱ گود و منطقه ۱۸ با هفت گود بیشترین تعداد گودهای پرخطر را در خود جای داده اند. در مابقی مناطق نیز تعداد گودهای پرخطر کم تر از هفت مورد است و در عین حال در مناطقی مانند ۱۶ و ۱۹ هیچ گود پرخطری مشاهده نشده است.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در توضیح معیار تمایز گودها از حیث میزان خطر عنوان کرد: برابر مفاد مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (پی و پی سازی) هرگونه گود با عمق بیشتر از ۲۰ متر با خطر بسیار زیاد تلقی می شود و گودهای با عمق کم تر از ۲۰ متر در گروه گودهای با خطر زیاد یا معمولی قرار می گیرند، البته در این مورد باتوجه به اینکه گود با شیب پایدار ایجاد شده یا با دیوار قائم، گودهای زیر ۶ متر یا ۹ متر به عنوان گودهای معمولی لحاظ می شوند.

به گفته موسوی برابر مفاد این ضوابط اگر آب در گود جاری باشد(تراوش) گود از حیث میزان خطر، زیاد و بسیار زیاد تلقی می شود. همچنین، اگر خاکی که در آن گودبرداری انجام می‌شود دستی یا فاقد چسبندگی قابل اعتماد باشد، نمی‌توان خطر گود را معمولی در نظر گرفت.

وی وجود ساختمان "بسیار حساس" در کنار گود را از دیگر معیارهای تشخیص گود به عنوان پرخطر معرفی کرد و گفت: چنانچه ساختمان بدون اسکلت باشد یا نشانه آشکار علائم فرسودگی و ضعف زیاد در باربری در آن دیده شود، یا به دلیل ارزش تاریخی و فرهنگی بنا در صورت نشست خسارات زیادی به آن وارد شود، سازه در دسته ساختمان های بسیار حساس قرار می گیرند.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنانش به متوسط عمر گودهای تهران پرداخت و عنوان کرد: از ۲۴۲ گود رها شده ۲۷ مورد عمرشان تا یک سال است، ۱۱۶ مورد بین ۱ تا ۳ سال، ۷۷ مورد بین ۴ تا ۱۰ سال و ۲۸ گود عمرشان بالای ۱۰ سال است.

موسوی ادامه داد: در رابطه با عمق گودها نیز عمق ۱۲ مورد بالای ۲۵ متر، ۹۲ مورد بین ۱۰ تا ۲۵ متر، ۵۲ مورد بین ۵ تا ۱۰ متر و ۸۵ مورد زیر ۵ متر است. ضمن اینکه ۷ گود نیز به دلیل شرایط خاص، امکان اندازه گیری دقیق را نداشتند که این مورد در دست بررسی است .

وی در ادامه با اشاره به وجود گودهای بااهمیت گفت: از ابتدای فروردین ۹۶ تا به امروز دو هزار و ۱۷۶ پروانه برای بناهایی که دارای زیرزمین بیش از یک طبقه هستند، صادر شده است. از این تعداد، هزار و ۷۹۷ مورد شروع به کار کرده اند و هزار و ۸۰ مورد از مواردی که شروع به کار کرده اند، به مرحله سقف طبقه همکف رسیده اند.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با بیان اینکه در این میان، ۷۱۷ گود باقیمانده جزء گودهای با اهمیت محسوب می شوند و عنوان رهاشده یا خطرناک به آن ها تعلق نمی گیرد، تاکید کرد: بیشترین تعداد گودهای بااهمیت با ۱۹۹ مورد در منطقه ۱ و پس از آن با ۱۰۰ مورد در منطقه ۲ و ۹۱ مورد در منطقه ۳ قرار دارد.

موسوی با تاکید بر اقدامات اخیر شهرداری تهران در راستای رصد و نظارت بر گودها تصریح کرد: ظرف ۶ ماه گذشته از ۲۷۹ گود در تهران بازدید کرده ایم و از شهرداری های مناطق خواسته ایم تا با مالک برای تعیین تکلیف سریع گودها وارد مذاکره یا به استناد ماده ۱۴ بند ۵۵ قانون شهرداری ها خود وارد عمل شوند.

به گفته مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران طی ۶ ماه گذشته تعداد گودهای رهاشده از ۲۷۹ مورد به ۲۴۲ گود کاهش یافته است.

موسوی در ادامه با اشاره به محدودیت های مدیریت شهری درخصوص ورود فنی به گودها، گفت: براساس قانون ورود فنی به ملکی که پروانه و مهندس ناظر دارد با عواقب خاصی همراه است، به این معنی که اگر اتفاقی رخ دهد دستگاه نظارت و مالک پاسخگوی مراجع قضایی نیستند و شهرداری را به دخالت در اجرا متهم می کنند.

وی با تاکید بر سایر محدودیت های مدیریت شهری عنوان کرد: از لحاظ قانونی زمانی که مالک پروانه ساختمانی خود را دریافت می کند و گودبرداری انجام می شود، شروع به کار محقق شده است. در این شرایط، اگر عملیات متوقف بماند و زمان مندرج در پروانه طی شود، مالک باید عوارض تطویل را پرداخت کند و بعد از آن پروانه باطل شده تمدید می شود.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر پر شدن گود برج میلاد طی ماه های آینده بیان کرد: پروانه گود برج میلاد سال ۹۱ صادر شد و عمق آن ۴ متر است. با توجه به گروه بندی موجود و اهمیت برج میلاد، گود در گروه گودهای با خطر بسیار زیاد قرار دارد. در حال حاضر جواز ملک فاقداعتبار است و پس از پرداخت عوارض تطویل می توان پروانه را تمدید کرد.

موسوی ادامه داد: با این وجود، این اداره کل و شهرداری منطقه اخطاریه های لازم را صادرکرده اند و در ماه جاری هم موضوع پیگیری شده است. البته بر اساس نظرات کارشناسان اداره کل معماری و شهرسازی، گود برج میلاد شرایط نگران کننده ندارد اما برای روشن شدن تکلیف گود در صورتی که عوامل مربوطه اقدام نکنند، به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها گود پر می شود. اگرچه هنوز دستوری در این مورد دریافت نکرده ایم و باید ببینیم متولیان پروژه چه اقدامی می کنند.

به گفته مدیر کل معماری و شهرسازی شهرداری تهران گود ایران زمین نیز به دلیل موقعیت مکانی آن و عمق ۳۰ متری در گروه گودهای با خطر بسیار زیاد قرار دارد.

موسوی در پایان با بیان اینکه مالک برخی از گودهای پرخطر دستگاه های دولتی و برخی دیگر بخش خصوصی است، عنوان کرد: یکی دیگر از گودهای پرخطر برج سپهر است که مالکیت آن در اختیار بانک صادارت است و ضروری است تا از سوی مالک تعیین تکلیف شود.