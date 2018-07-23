سن مدیریت در مازندران کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان پیش ازظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار کلاردشت با بیان اینکه جریان مدیریتی در استان باید جوانتر شود، کاهش سن مدیریتی در دستگاه های اجرایی را هدف مهم دولت برشمرد.

وی اظهار داشت: اعتقاد به مدیریت نیروی جوان در استان باید نهادینه شود و از ظرفیت های این بخش نه تنها در شعار بلکه در عمل استفاده شود و طبق نگاه دولت تا پایان دولت باید ۳۰ درصد حوزه مدیریتی به بانوان تخصیص یابد و امیدواریم حداقل ۱۰ درصد مدیریت بانوان در استان محقق شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد سن مدیریتی در کلاردشت کاهش یافته است و هدف از جابجایی ها، بهبود رونق اقتصادی در استان و شهرستان است.

حسین زادگان به فرمانداران توصیه کرد تا به ظرفیت بخش های مختلف در مناطق توجه کنند و افزود: خوشبختانه در شهرستان کلاردشت برای معرفی نیروها در بخش مدیریتی مشکل نداشتیم و نیروهای خوبی در منطقه وجود دارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با بیان اینکه تکریم ارباب رجوع از مطالبات از فرمانداران به شمار می رود اظهار داشت: شهرستان کلاردشت از نظر گردشگری موقعیت ویژه ای دارد و باید نسبت به جذب و ارتقای سرمایه گذاری در منطقه اقدام شود.

وی تصریح کرد: باید از ظرفیت دهیاران و شوراها برای توسعه منطقه استفاده کرد زیرا مثلث توسعه در منطقه به شمار می روند و مشی اعتدالی را از فرمانداران انتظار داریم زیرا مشی اعتدالی با تفکرات شخصی متفاوت است و باید از اختلافات سیاسی پرهیز کرد.

حسین زادگان با تشریح شرایط سخت کنونی در کشور اظهار داشت: باید به مثلث توسعه و تعامل با دستگاه های اجرایی، نمایندگان مجلس و امام جمعه محترم توجه داشته باشد و ارتباط منطقی و خوبی با بخش های مردم نهاد داشته باشد زیرا این مسئله در توسعه شهرستان موثر خواهد بود.

وی سلامت کاری و اداری را از دیگر مطالبات از فرمانداران بیان کرد و گفت: نشاط اجتماعی و سلامت اجتماعی و اداری و کار شبانه روزی از جمله انتظارات از فرمانداران استان است.

در این مراسم با تقدیر از تلاش های ایوب صالحی فرماندار سابق، کامران پولادی به عنوان سرپرست فرمانداری کلاردشت معرفی شد.