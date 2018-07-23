به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله بابایی صالح در مورد علل عدم پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی گفت: ما در برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده‌ایم که مطالبات سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند اما در پی پیگیری‌هایی که انجام دادیم، مشخص شد که تاکنون بر اساس روندی که باید سالانه محقق می‌شد، بدهی این بخش پرداخت نشده است.

نماینده مردم بویین زهرا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، قطعا بسیاری از معضلات اجتماعی برطرف می‌شود، کما اینکه تامین اجتماعی یکی از بزرگترین صندوق‌های بیمه‌ای بوده که حدود ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده است.

وی اظهار کرد: شرایط کنونی جامعه باعث شده که دولت اعلام کند که در تامین اعتبارات با مشکل مواجه شده است، و این در حالی است که این امر قابل قبولی نیست، چرا که صندوق تامین اجتماعی باید به ارائه خدمات به بخش اعظمی از جمعیت کشور بپردازد و چنانچه به این امر توجه نکند، نه تنها این صندوق هم به سرنوشت سایر صندوق‌های بیمه‌ای دچار می‌شود و رو به ورشکستگی می‌رود، بلکه تعداد زیادی از افراد جامعه نیز در این بخش با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآورشد: سازمان تامین اجتماعی صندوقی هزینه‌ای- درآمدی بوده، به این معنا که باید به کسب درآمد پرداخته تا بتواند هزینه تعداد زیادی از افراد در قالب مستمری را بپردازد، که تحقق این مهم نیز در گروی حمایت‌های دولت از این صندوق است که برخلاف آنچه در برنامه ششم بدان تاکید شده بود، تاکنون محقق نشده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌اکنون دولت باید به سرعت در جهت پرداخت بدهی تامین اجتماعی وارد عمل شود، چرا که این صندوق با قشر کم درآمد و آسیب‌پذیر جامعه در ارتباط بوده که چنانچه مستمری آنها قطع شود با مشکلات معیشتی جدی مواجه خواهند شد.