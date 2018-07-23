سخنگوی پویش مردمی یوز تا ابد در گفتگو با خبرنگار مهر از خروج بهرهبرداران دو مرتع دیگر در محدوده پارک ملی توران خبر داد و گفت: تاکنون ۷۵۰۰ واحد دامی از این پارک ملی خارج شده است. علاوه بر این بهرهبرداران، با بقیه دامداران این محدوده نیز توافقهایی حاصل شده است.
حمیدرضا میرزاده افزود: امسال میتوانیم این نوید را به دوستداران حیات وحش بدهیم که یکی از زیستگاههای مهم یوزپلنگ آسیایی، از دام اهلی خالی خواهد شد.
وی تاکید کرد: تعارض دام اهلی و سگهای گله، تنها یکی از تعارضات یوزپلنگ در کشور است که خوشبختانه حل آن در محدوده پارک ملی توران، قدمهای آخر را طی میکند.
سخنگوی پویش مردمی یوز تا ابد ابراز امیدواری کرد: مشاهده یک یوزپلنگ و چهار تولهاش در پارک ملی توران، این نوید را به ما داد که هنوز زادآوری یوزپلنگ را در توران داریم.
میرزاده تصریح کرد: محیطبانان پرتلاش منطقه، با تمام توان خود برای حفاظت از منطقه و امنیت زیستگاه تلاش میکنند و خروج کامل دام اهلی از منطقه، باری از دوش این بزرگواران برمیدارد.
ذخیرهگاه زیستکره توران یکی از زیستگاههای مهم کشور است که نزدیک به ۱/۵ میلیون هکتار وسعت دارد. محدودهای ۱۰۱ هزار هکتاری در قلب این منطقه، از سال ۱۳۸۱ به عنوان پارک ملی تحت حفاظت قرار دارد.
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