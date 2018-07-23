  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۹

سخنگوی پویش مردمی یوز تا ابد:

پارک ملی توران امسال از دام اهلی خالی می‌ماند

پارک ملی توران امسال از دام اهلی خالی می‌ماند

سخنگوی پویش مردمی یوز تا ابد اعلام کرد: با خروج بهره‌برداران دو مرتع دیگر در محدوده پارک ملی توران، تاکنون ۷۵۰۰ واحد دامی از این پارک ملی خارج شده است. 

سخنگوی پویش مردمی یوز تا ابد در گفتگو با خبرنگار مهر از خروج بهره‌برداران دو مرتع دیگر در محدوده پارک ملی توران خبر داد و گفت: تاکنون ۷۵۰۰ واحد دامی از این پارک ملی خارج شده است. علاوه بر این بهره‌برداران، با بقیه دامداران این محدوده نیز توافق‌هایی حاصل شده است. 

حمیدرضا میرزاده افزود: امسال می‌توانیم این نوید را به دوستداران حیات وحش بدهیم که یکی از زیستگاه‌های مهم یوزپلنگ آسیایی، از دام اهلی خالی خواهد شد. 

وی تاکید کرد: تعارض دام اهلی و سگ‌های گله، تنها یکی از تعارضات یوزپلنگ در کشور است که خوشبختانه حل آن در محدوده پارک ملی توران، قدم‌های آخر را طی می‌کند. 

سخنگوی پویش مردمی یوز تا ابد ابراز امیدواری کرد: مشاهده یک یوزپلنگ و چهار توله‌اش در پارک ملی توران، این نوید را به ما داد که هنوز زادآوری یوزپلنگ را در توران داریم. 

میرزاده تصریح کرد: محیطبانان پرتلاش منطقه، با تمام توان خود برای حفاظت از منطقه و امنیت زیستگاه تلاش می‌کنند و خروج کامل دام اهلی از منطقه، باری از دوش این بزرگواران برمی‌دارد. 

ذخیره‌گاه زیستکره توران یکی از زیستگاه‌های مهم کشور است که نزدیک به ۱/۵ میلیون هکتار وسعت دارد. محدوده‌ای ۱۰۱ هزار هکتاری در قلب این منطقه، از سال ۱۳۸۱ به عنوان پارک ملی تحت حفاظت قرار دارد.

کد مطلب 4354939
مسعود بربر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها