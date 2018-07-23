محمد نهاوندیان عصر دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سیاست پایدار دولت و نظام افزایش ارتباطات با همه کشورها است، اظهار داشت: اینکه یک کشور خاصی گمان کند می تواند ارتباطات کشور بزرگی مثل ایران را محدود و یا تعیین کند، تصور خطایی است.

وی با بیان اینکه امروز با اکثر کشور های همسایه ارتباطات سیاسی و اقتصادی بیش از گذشته است، تصریح کرد: در ارتباط با روابط ایران با کشورهای آسیایی و اروپایی اگر با ۵ سال قبل مقایسه کنیم، زمانی بود که آمریکا در اجرای سیاست ایران هراسی می توانست بلافاصله برخی کشورهای اروپایی را پشت سر خود داشته باشد اما الان به خوبی دنیا می داند آمریکا در سیاست ایران ستیزی تنها مانده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اکثریت قریب به اتفاق کشورها حقانیت ایران را در مواضع بین المللی مورد حمایت قرار می دهند، افزود: شرایط ما امروز بسیار بهتر از گذشته است.