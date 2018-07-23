  1. استانها
  2. لرستان
۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۱۹

نهاوندیان در پاسخ به مهر مطرح کرد:

آمریکا در سیاست ایران ستیزی تنها مانده است

آمریکا در سیاست ایران ستیزی تنها مانده است

خرم‌آباد- معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: امروز دنیا به‌خوبی می‌داند که آمریکا در سیاست ایران ستیزی تنها مانده است.

محمد نهاوندیان عصر دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سیاست پایدار دولت و نظام افزایش ارتباطات با همه کشورها است، اظهار داشت: اینکه یک کشور خاصی گمان کند می تواند ارتباطات کشور بزرگی مثل ایران را محدود و یا تعیین کند، تصور خطایی است.

وی با بیان اینکه امروز با اکثر کشور های همسایه ارتباطات سیاسی و اقتصادی بیش از گذشته است، تصریح کرد: در ارتباط با روابط ایران با کشورهای آسیایی و اروپایی اگر با ۵ سال قبل مقایسه کنیم، زمانی بود که آمریکا در اجرای سیاست ایران هراسی می توانست بلافاصله برخی کشورهای اروپایی را پشت سر خود داشته باشد اما الان به خوبی دنیا می داند آمریکا در سیاست ایران ستیزی تنها مانده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اکثریت قریب به اتفاق کشورها حقانیت ایران را در مواضع بین المللی مورد حمایت قرار می دهند، افزود: شرایط ما امروز بسیار بهتر از گذشته است.  

کد مطلب 4355212

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها