برگزاری مجالس دعا در مساجد بیش از ۳۰ منطقه بحرین برای شفای شیخ

به گزارش خبرگزاری مهر، اهالی بیش از ۳۰ منطقه بحرین در لبیک به دعوت علمای این کشور با صدور اعلامیه های از آمادگی خود برای برپایی محافل دعا امشب جهت شفای آیت الله شیخ عیسی قاسم خبر داده اند.

با وجود سختگیری های امنیتی رژیم آل خلیفه و احضار و بازجویی مستمر مسوولان حسینیه ها و مساجدی که اقدام بدعا برای آیت الله شیخ عیسی قاسم می نمایند، عاشقان و دلدادگان شیخ امشب در بیش از ۴۰ مسجد از مساجد شیعیان بحرین مجالس دعا برگزار خواهند نمود.

آیت الله شیخ عیسی قاسم که در پی تحمل بیش از ۲ سال محاصره نظامی توسط رژیم آل خلیفه دچار وخامت شدید اوضاع جسمانی و سلامت شده است دو هفته پیش به بیمارستانی در لندن منتقل شده و صبح فردا مورد عمل جراحی خطیری قرار خواهد گرفت. علمای بحرین پیش از با صدور بیانیه ای تز مردم خواسته بودند تا در شب عمل شیخ عیسی قاسم اقدام به برپایی مجالس دعا نمایند.

اسامی مساجد و حسینیه هایی که توسط فعالان بحرینی به ثبت رسیده اند به شرح زیر است، گفته میشود تعداد مراسمها و محافل بیش از لیست گردآوری شده می باشند.

‏‎نام منطقه:

نام مسجد/ حسینیه:

:المنامة

:مسجد مؤمن

:الدراز

:حسینیة السید علی الموسوی

:إسکان سلماباد

:جامع الغدیر

:کرانة

:مسجد السید إسماعیل

:مسجد الشیخ زید

:مدینة حمد

:مسجد فدک الزهراء(ع)

:مسجد السیدة خدیجة(ع)

:مسجد فاطمة الزهراء(ع)

:مسجد السیدة زینب(ع)

:مسجد الإمام الجواد(ع)

:جامع الزهراء(ع)

:مسجد أم البنین(ع)

:مسجد أبوطالب

:جامع الإمام الهادی(ع)

:مسجد الإمام السجاد(ع)

:القدم

:جامع الشیخ عبدالله

:بوری

:مأتم الإمام علی(ع)

:أبوصیبع

:المسجد الوسطی

:المالکیة

:جامع النبی محمد(ص)

:الهملة

:مسجد العبد الصالح

:کرباباد

:جامع کرباباد

:مسجد الشیخ إبراهیم

:سند

:مسجد الغدیر

:بنی جمرة

:جامع الإمام زین العابدین(ع)

:سار

:جامع الإمام علی(ع)

:الدیر

:الجامع الغربی

:المعامیر

:مسجد الشیخ أحمد

:المرخ

:المسجد الشمالی

:جبلة حبشی

:مسجد الغدیر

:السهلة الشمالیة

:مسجد الشیخ محمد

:باربار

:مسجد الشیخ علی بن حماد

:الجنبیة

:مسجد الحاج رضی الحداد

:کرزکان

: جامع کرزکان

:مقابة

: مسجد الشمالی

:المقشع

: مسجد شیخ محمد أبوقبة

:إسکان عالی

: جامع الإمام الحسین(ع)

:دمستان

: مسجد الشیخ محمد أبو رمانة

:المصلی

: مسجد قدم المهدی(عج)

:النبی صالح

: مسجد الإمام الصادق(ع)

:السهلة الجنوبیة

: مسجد الشیخ عبدالله

:جدحفص

: مسجد الشیخ عبدالله(یتیم)

:إسکان السنابس

: مسجد المجتبی