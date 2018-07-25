مناظره محمد ذبیحی با شهریار زرشناس درباره آینده سازمان سمت

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین قسمت از سری جدید مجله علوم انسانی «زاویه»، چهارشنبه سوم مرداد با موضوع «پرسش از آینده سازمان سمت» ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه چهار سیما پخش می شود.

در این برنامه حبیب الله رحیم پور مجری کارشناس بخش مناظره با مهمانان این هفته شهریار زرشناس، پژوهشگر و نویسنده و محمد ذبیحی ، سرپرست سازمان انتشارات سمت بر سر آینده این موسسه به گفتگو می نشیند.

هر کسی که پایش را در دانشگاه‌های ایران گذاشته باشد، کتاب‌های کم‌وبیش یک‌شکلی را به دست گرفته و خوانده که از سمتِ سمت به دستش رسیده است. سازمانی که بیش از ۲۰۶۰ کتاب درسی و کمک‌درسی دانشگاهی نوشته و بیش از ۳۸ میلیون کتاب را روانۀ دانشگاه‌های کشور کرده است.سمت از سال ۱۳۶۳ تا امروز راه پرپیچ‌وخمی را آمده تا آن که ناگهان در ۱۹خرداد۱۳۹۷، به یک پیچ تند رسید؛ روزی که زنده‌یاد دکتر احمد احمدی را از دست داد و از فردای آن روز، ناچار شد راه را بدون پدر ادامه دهد.

برنامه امشب «زاویه» قصد دارد تا به پرسشگری از آینده سمت و سیاست ها و برنامه ریزی های جدید آموزشی این سازمان، با حضور کارشناسان بپردزاد.

اخبار هفتگی حوزه علوم انسانی، گزارشی از رخدادهای مهم این حوزه، اخبار مطبوعات و دانشگاه‌ها از دیگر بخش های این مجله علوم انسانی است.

سری جدید برنامه «زاویه» به تهیه کنندگی علی خواجه، سردبیری محمدجواد قنبری و با اجرای علیرضا سمیعی با تغییرات کلی در ساختار، گرافیک و دکور برنامه چهارشنبه ها ساعت ۲۱ به صورت زنده از شبکه چهار سیما پخش می شود.