خودروهای اوبر ۱۰ میلیارد سفر ثبت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ماشابل، شرکت تاکسی اینترنتی اوبر اعلام کرده تعداد سفرهای این شرکت ماه گذشته به ۱۰ میلیارد سر رسیده است. اپلیکیشن اوبر در سال ۲۰۱۰ به وجود آمد و از ۲۰۱۴ میلادی تعداد خدمات آن مانند Uber Eat Food نیز رشد کرده است.

اوبر ماه گذشته این رکورد را ثبت کرده است. البته برخی از این سفرها همزمان بوده اند. کوتاه ترین مسیری که یک خودرو اوبر طی کرده برای ارسال غذا به فاصله نیم مایل بوده است. دورترین مسیر نیز ۴۱ مایل و مقصد آن فرودگاه دنور بوده است.

این درحالی است که این شرکت طی سال های اخیر با مشکلات و رسوایی هایی روبرو بوده است. تراویس کالانیک مدیرارشد اجرایی سابق اوبر به دلیل ایجاد محیط کار نامناسب و آزارهای جنسی جنجال های زیادی ایجاد کرد.

حتی پس از آنکه داراخسروشاهی مدیریت این شرکت را برعهده گرفت، رسوایی هایی نیز وجود داشت. تصادف مرگبار خودروی اوبر در ماه مارس کمی نام این شرکت را خدشه دار کرد. با این وجود اوبر همچنان قدرتمند است.